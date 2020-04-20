Новый мост в Череповце будет подсвечен статическими огнями

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Такой выбор сделали жители Череповца. За статический вариант подсветки проголосовали 52 % участников опроса. Об этом на оперативном совещании в Правительстве области сообщил Губернатор региона Олег Кувшинников.

Напомним, опрос о том, как именно можно подсветить мост через реку Шексна, стартовал в марте этого года. Жителям города было предложено два варианта: динамическая (со сменой цветов) и статичная в единой холодной цветовой гамме.

«Составим проект. Заложим кабельные линии для подсветки и в 22 году когда мост будет сдан, он будет сиять в темное время», - пояснил глава региона на оперативном совещании в Правительстве Области.

Добавим, что статический вариант подсветки по своей стоимости намного дешевле динамической. Такой выбор позволит сэкономить области около 80 млн. рублей, сообщает ИА «СеверИнформ».