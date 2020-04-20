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Инновации (разработки)

"Северсталь-метиз" освоил производство проволоки мюзле золотого цвета

Северсталь-метиз освоил производство проволоки мюзле золотого цвета

20 апреля 2020, 15:20
Рубрика: Инновации
Метки: СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Все лаки отличаются по консистенции красящего пигмента и полимеризуются при разных режимах работы оборудования. Поэтому под каждый цвет специалисты «Северсталь-метиза» разрабатывают отдельную технологию нанесения покрытия. Золотой лак почти прозрачный и требует точного расчета толщины его слоя на проволоке, а также тщательного соблюдения технологии.

На череповецкой производственной площадке «Северсталь-метиза» работает несколько линий по нанесению лакокрасочного покрытия на проволоку мюзле. При этом технология не имеет аналогов в мире: нанесение лака происходит сухим способом без использования растворителей.

«Мы производим проволоку мюзле с лакокрасочным покрытием пяти цветов: черную, белую, красную, зеленую, а теперь и золотую. На текущий момент в России «Северсталь-метиз» – единственное предприятие метизной отрасли, обладающее оборудованием, которое позволяет нанести качественное лакокрасочное покрытие. «Цветная» мюзле имеет широкий спектр применения в пищевой и мебельной промышленности, при производстве товаров народного потребления и в других отраслях», – подчеркнул коммерческий директор ОАО «Северсталь-метиз» Денис Тавриков.

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