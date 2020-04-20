Все лаки отличаются по консистенции красящего пигмента и полимеризуются при разных режимах работы оборудования. Поэтому под каждый цвет специалисты «Северсталь-метиза» разрабатывают отдельную технологию нанесения покрытия. Золотой лак почти прозрачный и требует точного расчета толщины его слоя на проволоке, а также тщательного соблюдения технологии.

На череповецкой производственной площадке «Северсталь-метиза» работает несколько линий по нанесению лакокрасочного покрытия на проволоку мюзле. При этом технология не имеет аналогов в мире: нанесение лака происходит сухим способом без использования растворителей.