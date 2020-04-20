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Наука

Создана солнечная батарея с рекордным КПД

Создана солнечная батарея с рекордным КПД

20 апреля 2020, 17:30
Рубрика: Наука
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Как сообщает журнал Nature Energy, команда из Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии (США) добилась того, что их аккумуляторы показали КПД 39,2% при естественном освещении и 47,1% под сконцентрированными солнечными лучами. Отмечается, что обычно КПД солнечных батарей не превышает 20%.

Новый фотоэлемент состоит из шести слоёв, занимающихся собственно выработкой энергии. Каждый слой изготовлен из отдельного материала, состоящего из редкоземельных элементов, которые позволяют улавливать фотоны с самой разной энергией. При этом батарея тоньше человеческого волоса.

Недостаток новой солнечной батареи — это её высокая стоимость из-за очень сложной и крайне затратной технологии производства.

Как писал NEWS.ru, исследователи из Китая представили новую версию трибоэлектрического капельного генератора, который получает энергию от трения падающих капель о поверхность.

Согласно данным учёных, капля воды объёмом 100 микролитров, падая с высоты 15 см, образует напряжение больше 140 вольт, что позволяет включить сотню небольших светодиодных ламп.

Фото: Jianming Tian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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