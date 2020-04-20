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Инвестиции (проекты)

В Оренбурге реконструируют аэропортовый комплекс

В Оренбурге реконструируют аэропортовый комплекс

20 апреля 2020, 14:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропортового комплекса в Оренбурге. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения. 

Международный аэропорт федерального значения «Оренбург Центральный» имени Юрия Алексеевича Гагарина был построен в середине 1970-х годов в 19 км от города. В 2019 году в рамках развития транспортной инфраструктуры региона было принято решение о реконструкции аэропорта. 

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса, в том числе искусственных покрытий, водосточно-дренажной системы и объектов электроснабжения. Будут реконструированы рулежная дорожка-А и участок «центрального» перрона, где модернизируют освещение, а также площадка противообледенительной обработки воздушных судов и пути руления. Кроме того, здесь построят новую насосную станцию и очистные сооружения поверхностного стока. 

В связи с выводом из эксплуатации будет проведен снос стартовых диспетчерских пунктов, объектов метеооборудования, антенных систем и части ограждения аэропорта, которое будет перенесено. 

В ходе реализации проекта установят систему светосигнального оборудования, оборудование радиотехнического обеспечения полетов и метеообеспечения и выполнят иные необходимые работы. 

Все реконструкционные работы разбиты на семь этапов. Застройщик объекта - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Проектная документация была подготовлена ФГУП «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «Аэропроект»» на основании подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». 

Фото: ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург»

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