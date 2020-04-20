По данным Немецкой федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами (German Federal Association of Energy and Water Management, BDEW), потребление электроэнергии в Германии снизилось на 2% в первом квартале 2020 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.), а производство электроэнергии в пересчете на год сократилось почти на 7%.

В первом квартале 2020 г. производство электроэнергии традиционной тепловой и атомной генерацией сократилось на 15% (в связи с выводом из эксплуатации 2-го энергоблока на АЭС Филиппсбург (Philippsburg 2) мощностью 1,4 ГВт и электростанций на лигните), в то время как объем выработки ветровой генерации резко вырос (+20% для прибрежных ВЭС и +35% для шельфовых ВЭС). В целом, в первые три месяца 2020 г. выработка ВИЭ-генерации составила почти 52% в энергобалансе страны.

По данным испанского системного оператора Red Electrica de Espana (REE) из-за пандемии коронавируса и связанным с ней сокращением производства с 15 марта 2020 г. снижение потребления электроэнергии в Испании в марте 2020 г. составило 4,6% (за первый квартал 2020 г. – 3,1%) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля выработки тепловой генерации в материковой части страны снизилась почти до 28%, а атомной – менее чем до 24%. При этом доля ВИЭ-генерации увеличилась до 44,7%. (в марте 2020 г. до ≈50%), из которых 22,7% – это ветровая генерация, 15,1% – гидрогенерация, 4,1% – фотоэлектрическая солнечная и 0,9% – генерация на солнечных концентраторах (concentrating solar power, CSP).

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