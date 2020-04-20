RusCable Insider Digest № 169 RusCable Insider Digest № 169 RusCable Insider Digest № 169

Однажды англо-американский поэт Уистен Хью Оден сказал: “Чтобы влиться в толпу, вовсе не обязательно выходить на улицу — достаточно, сидя дома, развернуть газету или включить телевизор”. Откуда ему было знать, что через несколько десятков лет человечество на самом деле окажется в ситуации, когда не то чтобы не обязательно выходить на улицу, а даже запрещено. Но “вливаться в толпу” информированных людей по-прежнему необходимо. А технический прогресс позволяет нам узнавать обо всех событиях с экранов гаджетов. Понедельник, господа - время читать свежий выпуск RusCable Insider Digest.

На этот раз журнал получился насыщенным - лонгридов много. Мы посвятили целую “полосу” информации о новых случаях мошенничества на кабельном рынке. Кризисные условия порождают всё больше криминальных схем обогащения за счёт доверчивых менеджеров по продажам. Чем больше людей будет знать об этих схемах, тем меньше шансов у мошенников незаконно обогатиться.

В разделе “Интервью” вышла обстоятельная беседа с коммерческим директором АО “НП “ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ” Алексеем Ксенофонтовым. Как «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» работает в непростых условиях федеральных указов о самоизоляции и принудительных каникул? Как вынужденная остановка повлияла на производство и как завод восстановился к полноценному режиму? Какие меры предпринимаются руководством для обеспечения безопасности сотрудников, и какие меры поддержки направлены на помощь специалистов находящихся на самоизоляции? Что происходит с рынком? Как государство должно поддерживать промышленность? Как изменилось предприятие за последние 3 года? Ответы на эти вопросы рекомендуем прочесть за чашечкой кофе.

И еще одно интересное интервью - с главой представительства Maillefer в России Александром Чамовым. Беседа записана по следам прямой трансляции, которая традиционно прошла в один из дней прямых эфиров в соцсетях медиахолдинга “РусКабель”. Здесь тоже есть, что почитать и узнать подробности из внутренней кухни Maillefer.

Целое журналистское расследование в материале “Испытания по-казахски” откроет мир, где, оказывается, можно легко и с экономией пройти сертификацию кабельно-проводниковой продукции. Кто за всем этим стоит? И почему к ним обращаются производители и сертификационные органы? Почитайте, удивитесь, сделайте выводы.

И как обычно по понедельникам у нас выходит свежий выпуск YouTube-шоу RusCable Review. Всё самое важное за прошедшую неделю наша редакция умещает в 14 минутах и подаёт живо, ярко и даже с юмором. Не смотрите центральное ТВ, смотрите RusСable Review!

01:18 - Maillefer

02:35 - Испытания по-казахски. почему фальсификат стали “испытывать” за рубежом

03:58 - Мошенники атакуют кабельщиков

04:58 - Ассоциация “Электрокабель”. Оперативный штаб продолжает работу

06:01 - Winlong трудится на медицину

06:29 - ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ научился шить маски

07:04 - Москабельмет делает кабель для больниц и учит, как выживать в кризис

09:01 - ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ вышел на работу + большое интервью с Алексеем Ксенофонтовым

09:40 - СИБУР внедрил дополненную реальность

10:24 - Медь подорожала

10:56 - IEK GROUP

11:03 - Legrand

11:12 - Пермспецкабель

11:20 - Коронавирус среди нас, реальный случай на форуме RusCable.Ru

11:35 - Плюсы и минусы ядерной энергетики

11:52 - Электропортал.ру

12:21 - Электрофиаско

12:57 - Розыгрыш масок от Режевского кабельного завода