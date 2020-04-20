Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провёл видеоселекторное совещание, посвящённое реализации двух мероприятий Плана социального развития центров экономического роста («Единая субсидия») в городе Свободный Амурской области. В совещании приняли участие губернатор Приамурья Василий Орлов, глава г. Свободный Владимир Константинов, и представители компаний, которые участвуют в реализации мероприятий.

«Хочу отметить, что сейчас в стране в целом складывается напряжённая экономическая и эпидемиологическая ситуация. И наша с вами общая задача – не допустить срывов сроков по объектам. Максимально стабилизировать процессы: чтобы вовремя прошли конкурсные процедуры, чтобы работы по объектам начались по графику. Лучше превентивно принять меры, чем потом нагонять упущенное. Поэтому мы и решили провести данное совещание», - прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Так, с АО «ДРСК», которое представлял генеральный директор АО «ДРСК» Юрий Андреенко, обсудили развитие электросетевого комплекса. 7 февраля на заседании Подкомиссии под председательством Юрия Трутнева региону одобрили выделить 1,1 млрд рублей. 14 апреля соглашение о предоставлении денег подписано, то есть средства на сегодня до региона доведены и работы по заключению договора и строительству могут быть начаты. В рамках выделенных средств в городе Свободный до 2023 года пройдет реконструкция ПС 500 кВ Амурская (сооружение РУ 110 кВ Амурская с двумя линейными ячейками), построят ПС 110/35/10 кВ «Импульс» (с двумя трансформаторами по 40 МВА) и воздушную линию электропередачи 110 кВ «Амурская-Импульс» (двухцепная). Реализация мероприятия разбита на три этапа: первый (3,8 МВт) завершится в июле 2022 года, второй (21 МВт) - в декабре 2022 года, третий (1 МВт и 750 кВ) - в ноябре 2023 года.

«На сегодня у нас спорных моментов нет. Мы уже получили подтверждение от городской администрации, что вся земля, где будет вестись строительство, муниципальная. То есть вопросов с оформлением земли не будет. Проблем не видим, уложимся в те сроки, которые нам обозначены», - рассказал генеральный директор АО «ДРСК» Юрий Андреенко.

В обсуждении второго вопроса видеоселекторного совещания приняли участие представители силовых структур Амурской области. На обеспечение сотрудников правоохранительных и надзорных органов квартирами 31 марта выделили 500 миллионов рублей. Ориентировочно в конце апреля проект Распоряжения будет рассмотрен на заседании Правительства и до 15 мая средства будут доведены до региона. Ожидается, что сотрудников силовых структур в городе Свободный обеспечат 138 квартирами. Из них: 113 для МВД, 10 Росгвардии, 7 – Прокуратуре, 5 – ФСБ, 3 – МЧС.

И третьим вопросом совещания стало обсуждение создания объекта размещения и переработки коммунальных и промышленных отходов вблизи Свободного. В обсуждении этой темы принял участие председатель правления ПАО «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов. На сегодняшний день имеется несколько вариантов строительства полигона. Все они в ближайшее время будут рассмотрены рабочей группой для принятия конкретных решений.