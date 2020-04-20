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20 апреля 2020, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ВИЭ, ХЕВЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика
Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за январь-март 2020 года.
На конец I квартала 2020 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) под управлением компании работает 27 сетевых солнечных электростанций общей установленной мощностью 552,5 МВт.
Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам января-марта 2020 года
|
Наименование СЭС
|
Установленная мощность, МВт
|
I кв. 2020
|
тыс. кВт*ч
|
Республика Алтай
|
Кош-Агачская СЭС
|
5
|
1 823,42
|
Кош-Агачская СЭС-2
|
5
|
1 867,05
|
Майминская СЭС (1-3 очереди)
|
25
|
4 480,75
|
Усть-Канская СЭС
|
5
|
1 235,67
|
Онгудайская СЭС
|
5
|
993,87
|
Ининская СЭС (1-2 очереди)
|
25
|
5 247,87
|
Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди)
|
40
|
8 710,04
|
Чемальская СЭС
|
10
|
1 931,57
|
Астраханская область
|
СЭС «Нива»
|
15
|
2 258,38
|
Фунтовская СЭС (1-4 очереди)
|
60
|
13 986,84
|
Ахтубинская СЭС (1-4 очереди)
|
60
|
14 072,96
|
Лиманская СЭС (1-2 очереди)
|
30
|
7 375,68
|
Республика Башкортостан
|
Бурибаевская СЭС (1-2 очереди)
|
20
|
4 338,84
|
Исянгуловская СЭС
|
9
|
1 444,67
|
Республика Бурятия
|
Бичурская СЭС
|
10
|
2 608,48
|
Хоринская СЭС
|
15
|
3 618,65
|
Оренбургская область
|
Переволоцкая СЭС
|
5
|
924,10
|
Соль-Илецкая СЭС
|
25
|
5 107,86
|
Чкаловская СЭС
|
30
|
6 182,72
|
Григорьевская СЭС
|
10
|
2 214,76
|
Елшанская СЭС
|
25
|
5 403,99
|
Домбаровская СЭС
|
25
|
4 357,75
|
Республика Калмыкия
|
Малодербетовская СЭС
|
15
|
3 115,53
|
Яшкульская СЭС (1-2 очереди)
|
33,5
|
7 628,93
|
Саратовская область
|
Пугачевская СЭС
|
15
|
3 143,45
|
Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди)
|
15
|
3 009,28
|
Новоузенская СЭС
|
15
|
3 089,53
Общая выработка солнечной генерации «Хевел» за I квартал 2020 года составила 120 172 тыс. кВт*ч, что на 143% больше, чем за аналогичный период 2019 года (49 380 тыс. кВт*ч).
Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 801,7 млн кВт*ч, что эквивалентно использованию 240 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 423 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
Существенный прирост выработки относительного аналогичного периода прошлого года обеспечен за счет ввода в работу новых солнечных электростанций в течение 2019 года (+368,5 МВт).
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