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Компании

Выработка солнечных электростанций под управлением группы компаний "Хевел" превысила 800 млн кВт*ч

Выработка солнечных электростанций под управлением группы компаний Хевел превысила 800 млн кВт*ч

20 апреля 2020, 13:30
Рубрика: Компании
Метки: СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ВИЭ, ХЕВЕЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за январь-март 2020 года.

На конец I квартала 2020 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) под управлением компании работает 27 сетевых солнечных электростанций общей установленной мощностью 552,5 МВт.

Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам января-марта 2020 года

Наименование СЭС

Установленная мощность, МВт

I кв. 2020

тыс. кВт*ч

Республика Алтай

Кош-Агачская СЭС

5

1 823,42

Кош-Агачская СЭС-2

5

1 867,05

Майминская СЭС (1-3 очереди)

25

4 480,75

Усть-Канская СЭС

5

1 235,67

Онгудайская СЭС

5

993,87

Ининская СЭС (1-2 очереди)

25

5 247,87

Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди)

40

8 710,04

Чемальская СЭС

10

1 931,57

Астраханская область

СЭС «Нива»

15

2 258,38

Фунтовская СЭС (1-4 очереди)

60

13 986,84

Ахтубинская СЭС (1-4 очереди)

60

14 072,96

Лиманская СЭС (1-2 очереди)

30

7 375,68

Республика Башкортостан

Бурибаевская СЭС (1-2 очереди)

20

4 338,84

Исянгуловская СЭС

9

1 444,67

Республика Бурятия

Бичурская СЭС

10

2 608,48

Хоринская СЭС

15

3 618,65

Оренбургская область

Переволоцкая СЭС

5

924,10

Соль-Илецкая СЭС

25

5 107,86

Чкаловская СЭС

30

6 182,72

Григорьевская СЭС

10

2 214,76

Елшанская СЭС

25

5 403,99

Домбаровская СЭС

25

4 357,75

Республика Калмыкия

Малодербетовская СЭС

15

3 115,53

Яшкульская СЭС (1-2 очереди)

33,5

7 628,93

Саратовская область

Пугачевская СЭС

15

3 143,45

Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди)

15

3 009,28

Новоузенская СЭС

15

3 089,53

Общая выработка солнечной генерации «Хевел» за I квартал 2020 года составила 120 172 тыс. кВт*ч, что на 143% больше, чем за аналогичный период 2019 года (49 380 тыс. кВт*ч).

Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 801,7 млн кВт*ч, что эквивалентно использованию 240 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 423 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Существенный прирост выработки относительного аналогичного периода прошлого года обеспечен за счет ввода в работу новых солнечных электростанций в течение 2019 года (+368,5 МВт).

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