Группа компаний «Хевел» публикует производственные результаты работы солнечных электростанций за январь-март 2020 года.

На конец I квартала 2020 года на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) под управлением компании работает 27 сетевых солнечных электростанций общей установленной мощностью 552,5 МВт.

Производственные результаты по выработке солнечной электроэнергии, тыс. кВт*ч по итогам января-марта 2020 года

Наименование СЭС Установленная мощность, МВт I кв. 2020 тыс. кВт*ч Республика Алтай Кош-Агачская СЭС 5 1 823,42 Кош-Агачская СЭС-2 5 1 867,05 Майминская СЭС (1-3 очереди) 25 4 480,75 Усть-Канская СЭС 5 1 235,67 Онгудайская СЭС 5 993,87 Ининская СЭС (1-2 очереди) 25 5 247,87 Усть-Коксинская СЭС (1-4 очереди) 40 8 710,04 Чемальская СЭС 10 1 931,57 Астраханская область СЭС «Нива» 15 2 258,38 Фунтовская СЭС (1-4 очереди) 60 13 986,84 Ахтубинская СЭС (1-4 очереди) 60 14 072,96 Лиманская СЭС (1-2 очереди) 30 7 375,68 Республика Башкортостан Бурибаевская СЭС (1-2 очереди) 20 4 338,84 Исянгуловская СЭС 9 1 444,67 Республика Бурятия Бичурская СЭС 10 2 608,48 Хоринская СЭС 15 3 618,65 Оренбургская область Переволоцкая СЭС 5 924,10 Соль-Илецкая СЭС 25 5 107,86 Чкаловская СЭС 30 6 182,72 Григорьевская СЭС 10 2 214,76 Елшанская СЭС 25 5 403,99 Домбаровская СЭС 25 4 357,75 Республика Калмыкия Малодербетовская СЭС 15 3 115,53 Яшкульская СЭС (1-2 очереди) 33,5 7 628,93 Саратовская область Пугачевская СЭС 15 3 143,45 Орлов-Гайская СЭС (1-2 очереди) 15 3 009,28 Новоузенская СЭС 15 3 089,53

Общая выработка солнечной генерации «Хевел» за I квартал 2020 года составила 120 172 тыс. кВт*ч, что на 143% больше, чем за аналогичный период 2019 года (49 380 тыс. кВт*ч).

Общая выработка электроэнергии действующими СЭС за весь период работы составила 801,7 млн кВт*ч, что эквивалентно использованию 240 млн кубометров природного газа для производства электроэнергии. Работа солнечных электростанций группы компаний «Хевел» позволила избежать более 423 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.

Существенный прирост выработки относительного аналогичного периода прошлого года обеспечен за счет ввода в работу новых солнечных электростанций в течение 2019 года (+368,5 МВт).