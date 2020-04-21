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Инвестиции (проекты)

11-этажный жилой дом по реновации построят в Зеленограде

11-этажный жилой дом по реновации построят в Зеленограде

21 апреля 2020, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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Согласован проект строительства жилого дома со стоянкой по программе реновации в Зеленограде, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. Его возведут в районе Старое Крюково на Солнечной аллее, вл. 935 (мкр. 9, корп. 935).

«11-этажный жилой дом будет состоять из двух корпусов. В нем предусмотрено 180 квартир – от уютных однокомнатных до просторных трехкомнатных с полной внутренней отделкой. Кроме того, запроектированы квартиры, оборудованные для маломобильных групп населения», – сказал Валерий Леонов.

По его словам, на первых этажах жилых корпусов разместятся помещения общественного назначения.

Оба корпуса объединит встроенно-пристроенная одноуровневая подземная автостоянка на 106 машиномест. Въезд и выезд автомобилей на подземный этаж автостоянки предусмотрен через шлагбаум.

Парковку оснастят системами видеонаблюдения, охранного освещения, контроля и управления доступом, охранно-тревожной сигнализации, экстренной связи и охраны входов.

Территорию вокруг дома благоустроят – разместят плоскостную парковку, обустроят проезды и пешеходные зоны, детские и спортивные площадки.

Как ранее отмечал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, программа реновации – проект, направленный на изменение качества жизни москвичей, облика города и развитие жилищного фонда.

«Программа реализуется согласно концепции комплексного развития жилых кварталов и с учетом потребностей жителей. Мы не просто строим современные дома для переселения участников программы – мы формируем среду нового качества», – сказал Андрей Бочкарев.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.

В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв. м жилья.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Участникам программы передано уже 49 домов, ведется переселение более 20 тысяч жителей.
 

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