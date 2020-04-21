По данным ассоциации WindEurope*, в 2019 г. непосредственно в разработку проектов строительства объектов ВИЭ-генерации было инвестировано в общей сложности € 52 млрд, в том числе € 19 млрд в строительство новых ВЭС (-24% по сравнению с 2018 г.), а € 33 млрд было израсходовано на рефинансирование (€ 10,2 млрд.), приобретение проектов и компаний (€ 17,5 млрд), а также на привлечение средств на биржевые площадки (€ 5,1 млрд).

Объем новых ветроэнергетических мощностей в Европе, финансируемых в 2019 г., сократился на 27% - с 16 ГВт в 2018 г. до 11,7 ГВт в 2019 г. Инвестиции в новые объекты прибрежной ветровой генерации суммарной мощностью 10,3 ГВт достигли € 13,1 млрд (68% от общего объема инвестиций), в то время как финансирование проектов строительства новых шельфовых ВЭС составило € 6,1 млрд (самый низкий уровень с 2012 г.), включая € 0,5 млрд на финансирование проекта строительства плавучей ВЭС.

В Испании в 2019 г. инвестиции в прибрежную ветроэнергетику составили € 2,8 млрд. Всего на долю этой страны пришлось 15% от общего объема финансирования строительства новых ветропарков в Европе в 2019 г.; 60% (€ 11,5 млрд) капитальных затрат на строительство новых ветропарков пришлось на долю Северной и Западной Европы, из которых более € 2 млрд было инвестировано в проекты в Великобритании, Франции и Швеции, а € 1,5 млрд – в Нидерландах; а в проекты строительства 630 МВт новых мощностей прибрежных ВЭС в Польше было инвестировано более € 800 млн.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* WindEurope – Европейская ветроэнергетическая ассоциация (ранее EWEA) со штаб-квартирой Брюсселе продвигает использование энергии ветра в Европе.