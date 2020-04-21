Модернизация электростанций поможет сэкономить расход топлива

Электростанции на изолированных и труднодоступных территориях России морально и физически устарели, а дизель, на котором в большинстве случаев там вырабатывается электроэнергия, подорожал. Без модернизации станций и снижения завоза топлива стоимость электроэнергии продолжит расти, как и нагрузка на бюджеты и промышленность, которые сдерживают рост тарифов для населения. Модернизация же может снизить удельный расход топлива примерно на треть.

Эксперты АЦ подготовили доклад об объектах генерации на изолированных и труднодоступных территориях.

Изолированные территории есть в 23 регионах с населением более 700 тысяч человек. По установленной мощности в лидерах Якутия, следом идут Камчатка, Красноярский край и Ямало-Ненецкий АО. Удельные расходы на выработку электроэнергии достигают 42,7 рубля за киловатт-час в Якутии (самые низкие расходы – 13,7 рубля – в Сахалинской области). В 2018 году субсидии на компенсацию выпадающих доходов на изолированных территориях составили 20 млрд рублей. Эти средства нужны для сдерживания тарифов для населения. Например, в Якутии субсидия составляла 30 рублей за киловатт-час.

В основном электростанции на изолированных территориях работают на дизеле, расход которого высокий, это же основная причина высокой себестоимости производства электроэнергии. На расход влияет и состояние генерирующего оборудования, срок его эксплуатации. По итогам опроса регионов АЦ выяснил, что некоторые установки работают с 1980-90-х годов и ранее. У регионов уходит от 30 до 80% расходов на выработку электроэнергии именно на топливо, а его высокая стоимость связана с удаленностью от крупных центров производства и хранения топлива. Дорогая доставка повышает и потребность в субсидиях.

Модернизация установок, по расчетам аналитиков, снизит удельный расход топлива на 30%. Суммарный размер экономии на топливе за 10 лет может составить около 16 млрд рублей, максимум — в Якутии (около 5,9 млрд рублей).

Наиболее эффективный вариант модернизации дизельных электростанций — частичный или полный перевод энергообъекта на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и малую атомную, считают эксперты, но еще нужно найти удачное место с точки зрения климата, а также опытных инвесторов. Кроме того, в зависимости от типа установки есть нюансы, в основном связанные с тем, требуется ли их работа в гибридном режиме (например, дизель плюс солнце) и насколько крупную территорию они будут снабжать. В 2018 году 8 регионов уже опробовали генерацию на ВИЭ.

Доклад подготовлен экспертами в рамках правительственного плана по модернизации неэффективной генерации.

Подробнее в докладе «Объекты генерации в изолированных и труднодоступных территориях в России».