Новая волна фальсификата - теперь на "полках" Avito

В адрес RusCable.Ru продолжают поступать тревожные сообщения от участников кабельного рынка. Несколько источников портала отмечают новую волну фальсификата, заполонившего не только полки региональных электротехнических магазинов, но и проникшего на плафторму электронной торговли Avito. Наша редакция ознакомилась с предоставленными материалами и провела свое небольшое расследование.

В прошлых материалах, мы уже писали о том, что наш отраслевой рынок находится на пороге очередного этапа ожесточенной борьбы с недобросовестными производителями и поставщиками. Текущий период времени, который надолго останется в памяти граждан нашей страны, это период сурового противостояния распространению эпидемии вируса COVID-19. Вводимые меры, ограничения, значительные колебания рынка и большой спад в спросе и предложении - все это уже оказало негативное влияние на работу многих предприятий. В то же время, подобная стагнация, социально-экономический спад положительно влияют на процветание недобросовестных организаций, тех, кто обманом и с помощью около-криминальных схем используют ситуацию с целью получения выгоды. Их не заботят вопросы морали и совести, уже потому, что их не заботит безопасность граждан. Предупреждаем вас: будьте предельно бдительны и аккуратны в выборе поставщиков и контрагентов, при покупке электротехнической, кабельной продукции. Проверяйте производителя по необходимой документации, сверяйте сертификаты соответствия. Для удобства, мы предлагаем вам воспользоваться наглядной инструкцией, подготовленной Ассоциацией «Электрокабель» - как обезопасить себя и своих близких.

Тревожные новости поступили в нашу редакцию от коллег из «Калужского кабельного завода». В адрес известного предприятия стали приходить жалобы от рядовых потребителей кабельной продукции, сообщающих об обилии появившегося фальсификата кабеля ВВГ с адресом производства в городе Калуга.

Однако, уже здесь мы сталкиваемся с противоречиями. Согласно официальным реестрам и банкам данных, в самом городе Калуга кабельные производства отсутствуют. Самый известный и единственный производитель в округе - широко известный «Калужский кабельный завод», который наш портал, кстати, посещал с визитом в начале этого года. В городе также располагается склад трейдерской компании «СтройТехРесурс», в портфеле продукции которой отсутствуют кабели ВВГ.

Завод «Кабель-Энерго»

Начало этой истории было положено в первых месяцах 2020 года, еще до глобального распространения эпидемии коронавируса. На электронной торговой площадке Avito неизвестной «дилерской» компанией был размещен лот: запасы большого количества кабеля качества ГОСТ 31996-2012, а главное по очень низким ценам - 10-17 рублей за один метр. Производителем кабеля ВВГнг(А)-LS 3х2,5 и 3х1,5 ок (N.PE) - 0,66 был указан завод «Кабель-Энерго», с адресом расположения г. Калуга, улица Азаровская, д. 55.

Звонок источника портала RusCable.Ru по указанным в профиле данным (запись есть в распоряжении редакции), обнаружил контактное лицо - организатора продаж лота. По предоставленной им информации, склад компании располагается в деревне Гольёво, городской округ Красногорск, Московская область, улица Центральная, д. 1. Согласно официальным источникам и панорамным фото сервиса Яндекс Карты - это здание принадлежит местной администрации и не предоставляет аренду помещений под складские нужды.

Деревня Гольёво, городской округ Красногорск, Московская область, улица Центральная, д. 1

Далее, в телефонном разговоре, источник самостоятельно подтвердил отсутствие не только сертификатов соответствия по ГОСТ на продукцию завода «Кабель-Энерго», но и непосредственное отсутствие производства в городе Калуга. Единственный документ, имеющийся на реализуемую продукцию, технический паспорт, не содержащий в себе полезной информации.

Технический паспорт № 78 240 кб

Фото продукции № 1

Фото продукции № 2

В ходе общения, источник обозначил, что данный кабель был произведен заводом «ВСК Кабель Групп», который находится по адресу г. Кольчугино, улица Советская, д. 64. Преднамеренный обман потребителя и прямое нарушение законодательства обусловлено целью незаконной реализации кабельной продукции не соответствующей действующим стандартам качества. Просто говоря - производители знают, о том, что выпускают на рынок кабель не соответствующий ГОСТ, поэтому снабжают его бирками с ложной информацией, с целью скрыть свою аффилированность к изготовленному браку.

Интересно, что по указанному адресу места нахождения «ВСК Кабель Групп» спутниковые карты не определяют конкретное здание 64. Они показывают наличие редких зданий ветхого типа, без возможности однозначно определить их как производственные или складские, с отсутствием зданий между 56 и 66 домами.

г. Кольчугино, улица Советская, д. 56-66

Единственный сертификат соответствия, указанный на официальном сайте компании выдан «Международным Центром Сертификации», г. Ереван, на основании результатов испытаний, которые проводились хорошо известным нам ИЦ Астанинского филиала АО «НаЦЭкС». Данный орган по испытаниям совсем недавно стал участником крупного материала от нашего портала, в котором мы подробно разбирали его деятельность и участие в недобросовестных схемах российских производителей. Разумеется, информация о данном сертификате отсутствует в официальных реестрах официальных органов контроля.

Еще один факт, стоящий внимания - это сравнение информационной наклейки на бухтах продукции: официальная бухта «Энергоинвест» («ВСК Кабель Групп») и бухта «Кабель-Энерго». Как можно увидеть - стиль и айдентика данных листовок абсолютно идентична, за исключением цвета и QR-кода вместо штрих-кода.

Фото продукции «ВСК Кабель Групп»

Фото продукции «Кабель-Энерго»

На данный момент найденный нами продавец подобной продукции на Avito продолжает свою деятельность. Он регулярно обновляет лоты с предложением кабельной продукции с маркировкой «Кабель-Энерго» и, как ни в чем не бывало, осуществляет свою деятельность. Где находится фактическое производство «ВСК Кабель Групп» также остается на данный момент загадкой.

Завод «Кабель-Пром»

Следующий беспокойный звонок, вновь поступил в адрес калужских кабельщиков. Невольно заставляет задуматься, почему именно этот регион столь полюбили производители фальсификата. На полках магазинов и в лотах Avito стала появляться продукция некоего завода «Кабель-Пром», также расположенного в Калуге. Интересно то, что очередные бухты ВВГ, производства этого завода имеют два типажа, которые мы коротко обозначим, как «Оранжевая» и «Синяя».

Фото продукции «Кабель-Пром» № 1

«Оранжевая» упаковка. Первое что бросается в глаза - фраза «Произведен по ГОСТ 31996-2019». Отметим очевидное - ГОСТ с подобной нумерацией не существует. Также, как и не существует ООО «Кабельный завод «Кабель-Пром» как юридического лица. По адресу г. Калуга, улица Промышленная, д. 3 располагаются частные жилые дома - любые признаки производственных зданий отсутствуют.

г. Калуга, улица Промышленная, д. 3

Фото продукции «Кабель-Пром» № 2

«Синяя» упаковка. Тот же Кабельный завод «Кабель-Пром», но уже располагающийся по адресу г. Калуга, улица Калужская, д. 52. Не удивительно, когда обнаруживается, что такого дома на этой улице, представляющей из себя частный сектор, не существует.

г. Калуга, улица Калужская

Разумеется, никакой документации и более подробных данных на эту продукцию не имеется, как и не существует информации о производителе «Кабель-Пром», которого попросту не существует.

Сохраняйте бдительность

Это далеко не первый случай того, как действуют столь известные нам «производители-фантомы». Основа их бизнеса строится на обмане потребителей, несведущих в особенностях кабельной продукции, не знающих, как проводить проверку поставщика и убеждаться в качестве покупаемого товара. Пугает, однако именно беззастенчивая наглость и объем фальсификата, который подают лишь из Калуги. Не менее опасен и новый способ реализации подобного кабеля - через площадки интернет-торговли, которые знающие закупщики использовать в этих целях никогда не будут.

Мы напоминаем о том, как должна маркироваться настоящая и проверенная кабельная продукция, а также какими документами обязана снабжаться каждая бухта кабеля. Вот, пример того, как реализует свою продукцию «Калужский кабельный завод».

1. Упаковка: оригинальную упаковку «ККЗ» отличает наличие на пленке логотипов компании синего оттенка, аккуратная смотка кабеля.

2. Логотип на бирке: на продукции «ККЗ» используется официально зарегистрированный торговый знак компании.

3. Информация на бирке: продукция «ККЗ» всегда имеет данные о дате изготовления партии, подпись, штрихкод и штампы, а на ее обороте распечатано руководство по эксплуатации.

Вновь и вновь, мы призываем вас, уважаемые читатели - проявляйте максимальную бдительность! Передавайте информацию своим коллегам и близким, предупреждайте об опасности - ведь закупка и монтаж подобной продукции является прямой угрозой для жизни ее покупателей. Мы призываем кабельные заводы и поставщиков продукции для широкого потребителя - проводите пиар-мероприятия, которые помогут вашим клиентам и партнером лучше понимать и разбираться в своем выборе.

Приглашаем всех участников рынка и наших читателей, столкнувшихся с примерами фальсифицированной продукции обращаться в нашу редакцию и компетентные органы. Помогите нашей отрасли стать надежней и чище - предавайте любую имеющуюся информацию максимальной гласности. Сегодня, как никогда раньше, нам необходимо объединение усилий ради общего блага.