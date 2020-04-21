Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство общежития для студентов школы. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

К концу 2023 года в Кемерово будет закончено строительство крупного культурного кластера, где начнут работу филиалы Мариинского театра оперы и балета, Государственного Русского музея, Российской академии музыки им. Гнесиных, а также различные образовательные учреждения. Кластер, строительство которого входит в национальный проект «Культура», станет главным культурным центром Сибири. Главгосэкспертиза России уже выдала положительные заключения по проектно-сметной документации на строительство различных объектов комплекса. На этот раз эксперты Главгосэкспертизы рассмотрели проект строительства девятиэтажного общежития для студентов Высшей школы музыкального и театрального искусств на 240 мест.

Первый этаж здания займут медицинский блок, кабинеты администрации, комнаты досуга и отдыха проживающих, хозяйственные и служебно-бытовые помещения. Жилые блоки расположат со второго по седьмой этажи: для проживания студентов будет обустроено 60 жилых ячеек. В составе ячейки - две комнаты на два места в каждой, а также санитарно-бытовые помещения, прихожая и кухня. Возле здания оборудуют спортивные площадки - для прыжков в высоту и длину, для гимнастики и для командных игр, а также беговые дорожки и полоса препятствий.

Финансирование строительства, продолжительность которого составит 13 месяцев, планируется осуществлять полностью за счет средств Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие». Генеральный проектировщик - АО «Стройтрансгаз».

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС