Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») с начала 2020 года исполнили 413 договоров на технологическое присоединение и увеличение мощности потребителей. Общий объем выданной абонентам мощности составил порядка 6,5 тыс. кВт.

Среди новых подключенных к электросетевой инфраструктуре – предприятия малого и среднего бизнеса в сфере АПК, добычи инертных материалов, деревообрабатывающего и мебельного производства, личные подсобные хозяйства, а также учреждения здравоохранения и другие социальные объекты.

Всего с начала года в филиал поступило 417 заявок на технологическое присоединение. Большинство обратившихся – бытовые и промышленные потребители с мощностью до 15 кВт. Для подключения данной категории заявителей, энергетики строят и модернизируют воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции.

Напомним, с 18 марта в Краснодарском крае и Республике Адыгея центры обслуживания клиентов и потребителей в связи со сложной эпидемиологической обстановкой переведены на онлайн-формат работы. «Россети Кубань» в дистанционном режиме работы предоставляют полный спектр услуг, включая оформление заявок на технологическое подключение, перераспределение и увеличение мощности и другие.

Все заявки на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг можно подать через «Личный кабинет» на официальном сайте компании http://kubanenergo.ru/ и на портале «Портал.тп.рф» www.портал-тп.рф или по почте.

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в режиме 24/7 по телефону 8-800-100-15-52 (звонки по России – бесплатные), либо через портал ПАО «Россети» «Светлая страна».