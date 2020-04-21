Работники АО «Коми коммунальные технологии» начали монтаж оборудования в помещениях сыктывкарской спортивной школы олимпийского резерва №2, которую задействуют для лечения инфицированных COVID-19

В ТП-1103, расположенной по улицу Савина, 81/1, будет установлен дополнительный распределительный щит для электроснабжения помещений, в которых разместится реанимационное отделение Коми республиканской клинической больницы.

Как пояснил начальник производственного участка «Сыктывкарский» АО «ККТ» Дмитрий Попов, мощность технологического присоединения объекта составит 150-200 кВт. Будет выполнена прокладка четырех независимых линий провода СИП и установка двух кабельных сборок, от которых будет запитана вся внутренняя электросеть перепрофилируемых помещений.

Решение о передаче помещений спортшколы под реанимационное отделение было принято правительством Коми для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В кратчайшие сроки специалистами АО «ККТ» было разработано техническое решение, закуплены и подготовлены необходимые материалы. Все работы по монтажу оборудования и технологическому присоединению будут выполнены в течение нескольких дней.

Функционированием и содержанием реанимационного отделения займется министерство здравоохранения региона, сообщает пресс-служба АО «Коми коммунальные технологии».

Фото АО «Коми коммунальные технологии»