ПАО «Энел Россия» подписало в удаленном режиме Соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии с Министерством Промышленности и Торговли Республики Татарстан. В соответствии с документом энергетическая компания и Республика Татарстан продолжат взаимодействие, направленное на дальнейшее развитие и осуществление будущих проектов в области ВИЭ.

Правительство Республики Татарстан намерено продолжать оказывать административную поддержку развитию ветроэнергетических проектов в регионе, в том числе по вопросам предоставления земельных участков, подключения к сетям и изучения возможности признания инвестиционных проектов объектами регионального значения для Республики Татарстан. В частности, ПАО «Энел Россия» и правительство Республики Татарстан сосредоточат свои усилия на Камско-Устьинском, Верхнеуслонском, Атнинском, Елабужском и Чистопольском районах Республики Татарстан.

Это соглашение подтверждает намерение ПАО «Энел Россия» развивать проекты в области ветроэнергетики в регионе после подписания в апреле 2019 года меморандума в сфере возобновляемой энергетики, согласно которому стороны совместно изучают возможности развития подобных проектов. Реализация потенциальных проектов будет осуществляться Enel Green Power Rus, региональным подразделением Enel Green Power, глобальной бизнес-линии Группы Enel, отвечающей за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

“Республика Татарстан обладает богатыми природными ресурсами и огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Основываясь на опыте и лидерстве бизнес-линии Группы Enel в сфере возобновляемых источников энергии, мы готовы внести свой вклад в развитие проектов ВИЭ в регионе и способствовать созданию более устойчивой структуры генерации электроэнергии”, - отметил Карло Палашано Вилламанья, Глава Enel в России.

Соглашением предусмотрено, что практическая реализация проектов строительства объектов ветрогенерации во многом будет зависеть от пролонгации Правительством Российской Федерации программы поддержки возобновляемых источников энергии на период 2025 – 2035 гг. Документ был подписан в заочной форме из-за распространения пандемии коронавируса во всем мире.

В данный момент ПАО «Энел Россия» реализует три проекта в сфере ветрогенерации в рамках государственной программы ДПМ ВИЭ (Договор на поставку мощности генерирующих объектов возобновляемых источников энергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности): Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт)

Общий объем инвестиций ПАО «Энел Россия» в три ветропарка составит порядка 495 миллионов евро, что подчеркивает четкое стремление компании диверсифицировать портфель генерации с помощью технологий с нулевыми выбросами в атмосферу. Данные инвестиции соответствуют цели Группы Enel полностью декарбонизировать свои активы к 2050 году.

О компании ПАО «Энел Россия»

ПАО «Энел Россия» входит в Группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5 628,7 по выработке электроэнергии и 2 032 Гкал/ч по выработке тепла. Также компания временно управляет угольной Рефтинской ГРЭС установленной мощностью 3800 МВт во время переходного периода, необходимого для завершения сделки по продаже станции ее новому владельцу АО «Кузбассэнерго». Помимо этого, ПАО «Энел Россия» реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт). Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Доля Enel S.p.A. в уставном капитале компании – 56,43%, доля PFR Partners Fund I Limited - 19,03%, доля Prosperity Capital Management Limited – 5,74%, доля прочих миноритарных акционеров – 18,8%. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».

Компания была зарегистрирована в г. Екатеринбурге 27 октября 2004 г. под наименованием ОАО «ОГК-5». 7 июля 2009 года решением Годового общего собрания акционеров Общество переименовано в ОАО «Энел ОГК-5», а 8 августа 2014 года ИФНС России зарегистрировала новую версию устава компании с фирменным наименованием ОАО «Энел Россия». 25 июня 2015 года компания сменила свою организационно-правовую форму и была переименована в ПАО «Энел Россия».