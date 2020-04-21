С начала 2020 года Юго-Западный филиал компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») обеспечил электроэнергией земельные участки двух сельскохозяйственных предприятий – это крестьянское хозяйство «Цемдолинское» в пригороде Новороссийска и предприятие «Пинг» под Анапой. Общая мощность присоединенных объектов сельхозназначения составила 165 кВт

– Агропромышленный комплекс юго-западного района края активно развивается и требует соответствующих инфраструктурных решений, в первую очередь, речь идет о технологическом присоединении к электрическим сетям. Филиал оперативно реагирует на запросы производителей сельскохозяйственной продукции, – пояснил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

Так, в течение 2019 года специалисты Юго-Западного филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям 20 сельскохозяйственных предприятий Новороссийского, Анапского, Абинского, Крымского и Геленджикского районов края. Общая мощность подключенных объектов составила около 5 МВт. В числе наиболее крупных новых потребителей – предприятия по выращиванию и обработке сельскохозяйственных растений, грибоводческое и винодельные хозяйства.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 18 марта все подразделения группы компаний «Россети» функционируют в режиме онлайн. Потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф» и на сайте компании – www.kubanenergo.ru.

Консультацию специалистов потребители могут также получить по многоканальному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России – бесплатный).