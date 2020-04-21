АО «СО ЕЭС» и группа компаний «НТЦ ЕЭС» провели онлайн-брифинг, на котором отраслевым журналистам и аналитикам была представлена подробная информация о пилотном проекте по созданию в составе ЕЭС России активных энергетических комплексов (АЭК), призванных решить проблему интеграции в ЕЭС России растущего объема распределенной генерации.

Старт реализации пилотного проекта, рассчитанного на период до 2030 года, дало принятое 21 марта 2020 г. Постановление Правительства РФ № 320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов».

Руководитель дирекции по развитию бизнеса АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний» Ксения Дацко в ходе онлайн-брифинга рассказала о предпосылках для разработки концепции АЭК, ключевых аспектах и принципах проекта.

«Физически АЭК – это микроэнергосистема, состоящая из собственной генерации, своей сетевой инфраструктуры и своего промышленного потребителя. Все это вместе объединено включающей в себя цифровые решения структурой – программно-аппаратным комплексом Управляемое интеллектуальное соединение (УИС), с помощью которого осуществляется регулирование производства и потребления электроэнергии внутри комплекса, а также технологическое взаимодействие с сетью общего пользования», – пояснила Ксения Дацко.

Предпосылками к разработке и внедрению концепции АЭК в ЕЭС России стали рост стоимости энергоснабжения предприятий, а также развитие распределенной генерации и цифровых технологий – за последние несколько лет появились современные цифровые решения, позволяющие управлять энергообъектами и балансировать производство и потребление электроэнергии, которые повышают эффективность и значительно удешевляют эти процессы.

Ксения Дацко отметила, что при разработке модели учитывались интересы всех участников: генерации, потребителей, сетевых организаций. Для этого было предложено два варианта расчетов с сетевой организацией. «Все потребители внутри одного АЭК должны договориться между собой, по какой схеме они будут рассчитываться с сетевой компанией, достигая, таким образом, экономии, за счет которой могут развивать свои профильные производства. Сетевая организация должна убедиться в том, что она не страдает от недополученной выручки», – добавила руководитель дирекции по развитию бизнеса АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний».

Доклад директора по развитию и продвижению новых продуктов АО «НТЦ ЕЭС Группа компаний» Алексея Синельникова был посвящен экономической модели АЭК. Он представил подробную информацию об основах экономической эффективности активных энергокомплексов и привел показатели для одного из потенциальных пилотных проектов.

«Расчеты показали, что для потребителей АЭК стоимость электроэнергии будет как минимум на 30 % ниже текущей стоимости электроэнергии, получаемой из внешней сети. Для инвесторов в строительство ТЭЦ при реализации схемы АЭК доходность на собственный капитал, в зависимости от сценария роста нагрузок, за восемь лет может достигать 37 %. При условии, что доля собственного капитала инвестора составляет 30 % от необходимых инвестиций, остальные 70 % – заемные средства под 13 %», – пояснил Алексей Синельников.

Руководитель направления отраслевой экспертизы АО «НТЦ ЕЭС Управление энергоснабжением» Евгения Смирнова привела график реализации пилотного проекта и рассказала о его правовом обеспечении.

«Следующий этап после старта проекта – утверждение Минэнерго требований к УИС. В соответствии с постановлением правительства РФ и дорожной картой «Энерджинет», в рамках которой разрабатывался и реализуется пилотный проект, это должно произойти в мае 2020 года. Мы уже подготовили проект документа и направили его в Минэнерго. Само постановление правительства вступает в силу в октябре – с этого момента будут приниматься заявки от потенциальных участников. Это время будет потрачено на утверждение требований к УИС и проведение разъяснительной работы с потенциальными участниками пилотного проекта. В 2023 году правительство должно принять решение о целесообразности перехода пилотного проекта в формат целевой модели», – сказала Евгения Смирнова.

Она также отметила, что для потребителей – участников пилотного проекта все условия нормативного регулирования, действующие на момент старта пилота, сохранятся до окончания пилота – до 2030 года.

Активные энергетические комплексы призваны предоставить развивающимся промышленным предприятиям инструмент оптимизации затрат на энергоснабжение, обеспечивающий возможность технологически и экономически эффективной интеграции в ЕЭС России объектов распределенной генерации, подчеркнул директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев. Он отметил, что в рамках технологической инициативы «Энерджинет» Системный оператор реализует два проекта, целевой аудиторией которых являются потребители, готовые к реализации новых технологий активного участия в управлении потреблением. Первый реализованный проект – создания агрегаторов услуг по управлению спросом на электроэнергию показал высокую заинтересованность потребителей.

«Мы ожидаем, что модель АЭК также вызовет интерес потребителей, в первую очередь в среднем бизнесе – в индустриальных парках и промышленных кластерах», – подчеркнул Андрей Катаев.

О пилотном проекте по созданию АЭК

В рамках проекта предусматривается отработка в пилотном режиме технических и экономических условий участия активных энергетических комплексов в обороте электрической энергии на розничных рынках электроэнергии. В частности, в ходе реализации пилотных проектов будет сформирована правовая и экономическая система взаимодействия участников АЭК, выявлены нормативные ограничения и административные барьеры, препятствующие реализации модели, апробированы инновационные решения, необходимые для организации АЭК.

Системный оператор является ключевым участником пилотного проекта, к сфере его ответственности отнесены вопросы организационно-технического сопровождения проекта, а также формирования и ведения реестра пилотных площадок. Контроль за ходом проекта будет осуществлять Минэнерго России. Отбор участников проведет специально созданная комиссия на основании поданных заявок.