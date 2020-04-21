В Майкопе злоумышленники украли силовой трансформатор и оборудование из комплектной трансформаторной подстанции, а также около 2,3 км провода с резервной воздушной линии электропередачи.

Нанесенный ущерб составил свыше 226 тысяч рублей. Так как это был резервный источник питания, сбоев в подаче энергии удалось избежать. Тем не менее, энерговорам грозит до 10 лет лишения свободы.

«Хищения объектов жизненно важной электросетевой инфраструктуры произошли в поселке Западный и хуторе Косинов. Правонарушители не остановили введенные на территории республики ограничительные меры в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», – говорится в сообщении компании «Россети Кубань».

Энергетики направили заявление в ОМВД России по городу Майкопу о возбуждении уголовного дела по ст. 158 ч.1 УК РФ.