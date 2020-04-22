Компания Legrand выпустила новую серию однофазных источников бесперебойного питания Keor PDU 800 ВА резервного типа. Keor PDU — уникальное решение на рынке ИБП форм фактора мини Rack с 8-ю розетками IEC или немецкого стандарта.

Keor PDU с глубиной 150 мм представляет собой ИБП, объединенный с блоком распределения питания (PDU). Модель подходит для установки в телекоммуникационных и серверных шкафах, а также в 19” стойках. ИБП обеспечит бесперебойную работу IT-оборудования, систем видеонаблюдения и охраны в мини-серверных, магазинах, офисах и отелях.

Новый ИБП Legrand предназначен для резервирования активного оборудования, имеет высокий КПД (до 99%) и обеспечивает до 15 минут автономной работы оборудования при 70% нагрузке. Мониторинг состояния работы Keor PDU и подключенного к нему оборудования осуществляется с помощью USB-порта, а предотвратить аварийные ситуации помогают активные полоски LED индикации, которые показывают состояние и режим работы ИБП.

Благодаря компактным размерам, Keor PDU занимает меньше места. За счет совмещения двух устройств в одном корпусе и отсутствия лишних кабелей он позволяет заказчикам сократить расходы на покупку оборудования. Также установка нового решения компании Legrand дает возможность экономить и на обслуживании: ИБП не требует затрат на охлаждение, а для монтажа и работы с ним не требуется специальных навыков.