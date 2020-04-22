"Донстрой" продал ПИК крупный жилой проект на севере Москвы

Компания "Донстрой" продала девелоперской группе ПИК крупный жилой проект на севере Москвы, сообщила газета "Ведомости".

Как сообщил изданию человек, близкий к одной из сторон сделки, речь идет о проекте застройки территории Московского трубозаготовительного комбината (МТЗК) на Ижорской улице, предполагающем возведение свыше 400 тысяч квадратных метров жилья.

Представители девелоперских компаний от комментариев отказались.

"Донстрой" приобрел МТЗК в 2017 году почти за 1,6 миллиарда рублей. Сейчас специалисты, опрошенные газетой, оценивают рыночную стоимость проекта в 8-10 миллиардов рублей, а необходимый объем инвестиций в строительство в 23-25 миллиарда рублей.

ПИК – крупнейший российский девелопер жилья. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании, банку ВТБ – 23%, еще 18% акций – в свободном обращении.

"Донстрой" специализируется на строительстве в Москве жилья элитного и бизнес-класса.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев