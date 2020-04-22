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Энергетики "Россети Центр и Приволжье" закончили работы по технологическому присоединению сельского клуба в Игринском районе Удмуртской Республики

Россети Центр и Приволжье, МРСК Центра и Приволжья, Удмуртэнерго

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» закончили работы по выполнению мероприятий для технологического присоединения сельского Дома культуры в деревне Сеп Игринского района Удмуртской Республики.

Проект обеспечит необходимую мощность (100 кВт) и требуемое качество электроснабжения культурного центра деревни Сеп, гостями которого станут не только 700 жителей муниципального образования «Сепское», но и более трех тысяч туристов, в том числе зарубежных. Жители этого населенного пункта - победители федерального гранта «Народный музей исчезнувших деревень», поэтому знакомиться с культурным наследием финно-угров сюда приезжают жители Эстонии, Венгрии, Швейцарии, Франции и даже Японии. В художественных студиях при сельском доме культуры будут заниматься и взрослые, и дети - более 100 школьников и дошкольников из Сепа и близлежащих деревень.

Для подключения нового объекта энергетики провели реконструкцию существующей воздушной линии 0,4 кВ, в ходе которой заменили 300 метров неизолированного провода.

Технологическое присоединение является одной из основных услуг филиала, которая осуществляется в рамках заключенных с клиентами договоров. «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» реализует комплексную программу мероприятий, направленную на сокращение сроков и упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям. Действует доступный Интернет-ресурс электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф, с помощью которого клиенты могут производить расчет необходимой мощности подключаемых устройств, найти точку подключения, рассчитать стоимость услуг, подать показания приборов учета и много другое. 

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