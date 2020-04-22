На Эвересте появилась поддержка 5G

Китайский производитель телекоммуникационного оборудования, мобильных устройств и компьютерной техники, компания Huawei, совместно с китайскими операторами сотовой связи отчитались о развёртывании элементов инфраструктуры для беспроводных сетей пятого поколения (5G) на высочайшей горе мира — Эвересте. Её высота, напомним, составляет 8848 метров.

Huawei является одним из ведущих игроков в сфере разработки технологий, а также создания инфраструктуры беспроводных сетей связи пятого поколения.

Монтаж телекоммуникационных вышек 5G китайского оператора China Telecom проводился 13 апреля. Станции были установлены на высоте 5145 метров. В начале этой недели China Mobile, крупнейший в мире оператор беспроводной связи, провел установку телекоммуникационных вышек 5G в двух горных перевалочных лагерях на высоте 5300 и 5800 метров над уровнем моря. Отмечается, что проведению работ не помешали суровые условия, свойственные подобным высотам. В проекте также участвует оператор China Unicom.

Теперь любителям экстремального туризма доступен высокоскоростной мобильный интернет со скоростью около 1 Гбит/с.

В работах по установке новых 5G-вышек, а также модернизации уже установленного на горе и в окружающих её областях оборудования для беспроводной передачи данных, приняло участие более 150 сотрудников China Mobile. В общей сложности в ходе работ было проложено более 25 километров новых оптических кабелей.

До 25 апреля China Mobile планирует установить на высоте около 6500 метров ещё две дополнительные вышки 5G, которые обеспечат покрытие быстрой беспроводной сетью непосредственно вершину горы.

Активная поддержка сетей пятого поколения китайскими операторами началась в прошлом году. К настоящему моменту в Поднебесной насчитывается более 160 000 базовых станций 5G, расположенных в более чем 50 городах по всей стране. По оценкам специалистов, к 2025 году в Китае технологией 5G будут пользоваться 600 млн человек, что составит почти 40 % от общего числа пользователей 5G во всём мире.

Источник: scmp.com