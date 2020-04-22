Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр привлечения инвестиций в регионы запускают специальную программу поддержки региональных инвестиционных проектов в условиях принимаемых мер по противодействию распространению коронавируса, говорится в сообщении РФПИ.

В рамках этой программы будет применяться ускоренная процедура анализа региональных проектов, направленных на производство оборудования и продукции для профилактики и борьбы с коронавирусом. Заявки на финансирование таких проектов также будут рассматриваться в ускоренном порядке.

"РФПИ также готов рассматривать различные варианты сотрудничества с лидирующими и перспективными региональными компаниями, попавшими в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса", - отмечается в сообщении фонда.

Информацию о таких компаниях РФПИ получает благодаря совместной работе с Советом Федерации, администрациями субъектов и другими институтами развития.

Также фонд инициировал информационный обмен с федеральными и региональными институтами развития, региональными администрациями, бизнес-объединениями и общественными организациями для координации усилий по поддержке компаний, деятельность которых относится к сфере борьбы с коронавирусом и которым, в частности, требуются ресурсы для удовлетворения растущего спроса на их продукцию и услуги.