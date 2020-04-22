COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 22, 23, 24 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

РФПИ запускает программу поддержки инвестпроектов в регионах в условиях пандемии

РФПИ запускает программу поддержки инвестпроектов в регионах в условиях пандемии

22 апреля 2020, 15:59
Рубрика: Инвестиции
Метки: КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, РФПИ, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
148

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр привлечения инвестиций в регионы запускают специальную программу поддержки региональных инвестиционных проектов в условиях принимаемых мер по противодействию распространению коронавируса, говорится в сообщении РФПИ.

В рамках этой программы будет применяться ускоренная процедура анализа региональных проектов, направленных на производство оборудования и продукции для профилактики и борьбы с коронавирусом. Заявки на финансирование таких проектов также будут рассматриваться в ускоренном порядке.

"РФПИ также готов рассматривать различные варианты сотрудничества с лидирующими и перспективными региональными компаниями, попавшими в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса", - отмечается в сообщении фонда.

Информацию о таких компаниях РФПИ получает благодаря совместной работе с Советом Федерации, администрациями субъектов и другими институтами развития.

Также фонд инициировал информационный обмен с федеральными и региональными институтами развития, региональными администрациями, бизнес-объединениями и общественными организациями для координации усилий по поддержке компаний, деятельность которых относится к сфере борьбы с коронавирусом и которым, в частности, требуются ресурсы для удовлетворения растущего спроса на их продукцию и услуги.

"Мы готовы поддержать инвестициями компании из субъектов РФ, которые вовлечены в разработку технологий и производство оборудования, средств защиты и профилактики вируса. Ожидаем включения представителей регионов в совместную работу и активную подачу заявок", - приводятся в пресс-релизе слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В Коммунарке построят дорогу до трассы
Единственное на Дальнем Востоке производство дизельных электростанций наладил резидент Свободного порта
Новосибирский девелопер построит жилье в Москве
В Тобольске строят гражданский аэропорт
Эта новость часть сюжета Коронавирус
Другие новости сюжета:
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно