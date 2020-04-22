IEK GROUP расширяет ассортимент силовых автоматических выключателей ВА44 IEK®. Новые модели в этой линейке рассчитаны на номинальный ток от 250 до 630 А.

Силовые автоматические выключатели ВА44 IEK® предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Имеют литой корпус, оснащены термомагнитным расцепителем на токи от 25 до 630 А.

Преимущества силовых автоматических выключателей ВА44 IEK®