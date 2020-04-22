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Компании

Расширение ассортимента силовых автоматических выключателей ВА44 IEK® - модели на номинальный ток до 630 А

Расширение ассортимента силовых автоматических выключателей ВА44 IEK® - модели на номинальный ток до 630 А

22 апреля 2020, 15:10
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 

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IEK GROUP расширяет ассортимент силовых автоматических выключателей ВА44 IEK®. Новые модели в этой линейке рассчитаны на номинальный ток от 250 до 630 А.

Силовые автоматические выключатели ВА44 IEK® предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, для оперативных включений и отключений участков электрических цепей. Имеют литой корпус, оснащены термомагнитным расцепителем на токи от 25 до 630 А.

Преимущества силовых автоматических выключателей ВА44 IEK®

  • Компактные размеры.
  • Универсальные дополнительные устройства (применяются для ВА88 и ВА44 IEK®).
  • Установка в любом положении (вертикально/горизонтально).
  • Широкий спектр применения.
  • Диапазон рабочих температур: от −40 до +60 °С.
  • Экономичное решение.

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