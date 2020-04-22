Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» приступили к ремонту оборудования на подстанции «Заводская» - крупнейшей подстанции города Нариманов Астраханской области.

Важнейшая подстанция города обеспечивает электроэнергией почти все население города - 11 тысяч бытовых потребителей, крупную больницу и поликлинику, особую экономическую зону, одно из крупнейших предприятий Южного федерального округа - судостроительный завод «Лотос», другие промышленные и социально значимые объекты. «Заводская» была введена в эксплуатацию 1987 году. За это время оборудование морально и физически устарело, износ составлял более 60 %, жители Нариманова жаловались на низкое качество электроснабжения.

В 2019 году в результате масштабной консолидации электросетевого комплекса города подстанция перешла на баланс компании «Россети Юг». После технического обследования специалисты компании приступили к ее модернизации. Уже отремонтировано оборудование 10 кВ в закрытом распределительном устройстве: 17 вакуумных выключателей, 1 силовой трансформатор 10 кВ. До конца апреля завершится ремонт оборудования 110 кВ: двух силовых трансформаторов, отделителей, короткозамыкателей, трансформаторов тока – все то оборудование, от которого зависит стабильное и безопасное энергоснабжение потребителей. Уже этой весной, после окончания ремонта, наримановцы почувствуют разницу в качестве электроснабжения. Все работы проводятся без отключения социально значимых объектов.

В 2020 году в консолидированном электросетевом комплексе города Нариманов планируется отремонтировать еще 11 трансформаторных подстанций. Всего же в Астраханской области в текущем году специалисты «Россети Юг» отремонтируют более 2 тыс. единиц оборудования, в том числе 192 выключателя и 202 силовых трансформатора, свыше 480 трансформаторных подстанций, более 760 км линий электропередачи различных классов напряжения, заменят 1,1 тыс. дефектных опор. Ремонт оборудования повысит надежность и качество электроснабжения потребителей региона.

Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка не должна мешать проведению работ по повышению качества электроснабжения потребителей и подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Все необходимые работы выполняются в срок.