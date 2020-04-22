Турецкая Limak построит новый терминал в аэропорту Кемерово

Строительная компания ООО "ЛимакМаращстрой" (ЛМС, Нижегородская область, входит в турецкую Limak Group) выбрана победителем тендера на строительство пассажирского терминала аэропорта Кемерово им. А.А.Леонова (входит в холдинг "Новапорт"), сообщается в материалах на портале госзакупок.

"На основании оценки и сопоставления поданных заявок на участие в открытых переговорах закупочной комиссией принято следующее решение: признать победителем закупки ООО "ЛимакМаращстрой", подавшее заявку, которая отвечает требованиям, установленным в закупочной документации, с наибольшим рейтингом привлекательности предложения. Заключить договор с ООО "ЛимакМаращстрой", — говорится в итоговом протоколе.

Стройкомпания "ЛМС" предложила выполнить работы за 2 млрд 789,9 млн рублей, что на 7,6% ниже начальной цены закупки. Ценовое предложение второго участника торгов — - ООО "Ант Япы" (входит в турецкий строительный холдинг Ant Yapi) — составляло 2,9 млрд рублей.

Заявку на участие в тендере подавало также ООО "Дарс-Строительство" (Ульяновск), однако комиссия отклонила ее из-за непредставления ряда документов.

Согласно сайту госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта выросла с 2,7 млрд рублей до 3 млрд рублей. По данным на официальном сайте аэропорта, стоимость проекта составляет 3,3 млрд рублей.

Главгосэкспертиза России в начале апреля сообщила, что одобрила проект нового терминала кемеровского аэропорта и результаты инженерных изысканий. По данным ведомства, пропускная способность нового аэровокзального комплекса внутренних авиалиний составит 460 пассажиров час, площадь трехэтажного терминала — около 4,7 тыс. кв. метров. На официальном сайте аэропорта говорится о планах строительства терминала площадью 12 тыс. кв. метров, а пассажиропоток предполагается на уровне до 1 млн пассажиров (в 2019 году он составил 512,9 тыс. человек).

По данным Главгосэкспертизы, инфраструктура терминала рассчитана на 273,45 тыс. пассажирских перевозок в год. Максимальное количество рейсов — по два на прилете и вылете. Проектной документацией запланирована двухуровневая схема технологического обслуживания пассажиров и багажа. На территории аэропорта построят также насосную станцию, резервуары противопожарного запаса воды, очистные сооружения, систему канализации, дизельную электростанцию и трансформаторную подстанцию.

ООО "ЛМС" специализируется на объектах капитального строительства. Среди выполненных работ — международный аэропортовый комплекс "Платов" в Ростове-на-Дону, терминалы в международных аэропортах Волгограда, Хабаровска. На сайте Limak сообщается, что группа основана в 1976 году, занимается строительством, туризмом, производством цементной продукции, управлением аэропортами и морскими портами энергообеспечением, пищевой промышленностью, авиацией. В 2015 году Limak и нижегородское ООО "Маращстрой" объявили о выходе на рынок новой группы "ЛимакМаращ".

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "ЛМС" являются Баджаксыз Турхан Сердар (50%), Караджа Селчук и Эртем Эртан Оккеш (по 25%). Два последних на паритетных началах владеют ООО "Маращстрой".