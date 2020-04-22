Разрабатывается проект строительства магистральной улицы в п. Коммунарка Новой Москвы, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«Это будет четырехполосная дорога районного значения длиной 4,3 км. Она протянется от Калужского шоссе до будущего участка трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» с заходом в деревню Бачурино», – сказал Владимир Жидкин.



Жидкин пояснил, что дорога пройдет в створе существующей Бачуринской улицы. К ней построят подъезды от прилегающих кварталов и населенных пунктов, организуют движение общественного транспорта.

Разработку проекта завершат до конца 2020 года. В рамках него также построят отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта и здания для конечной станции автобусов. Вдоль дорог установят освещение, 14 светофоров и шумозащитные экраны рядом с жилыми домами.

«Реализация проекта улучшит транспортную связь Коммунарки с районом Южное Бутово и обеспечит удобный выезд на Калужское шоссе из новых кварталов, которые возводят в поселке», – отметил Жидкин.

Общая длина построенных и реконструированных улиц в рамках проекта автодороги «Калужское шоссе – деревня Бачурино – а/д «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» составит 8,3 километра. Введут объект в конце 2023 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной инфраструктуры ТиНАО – приоритет Стройкомплекса.