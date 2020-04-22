Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 17 апреля 2020 года Институту вычислительных технологий СО РАН присвоен статус федерального исследовательского центра и наименование «Федеральный исследовательский центр информационных и вычислительных технологий» — ФИЦ ИВТ. В его структуру входят филиалы в городах Кемерово, Бердск, Томск, Красноярск, а также совместные лаборатории с Алтайским государственным университетом, Кемеровским государственным университетом и Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики.

«Это долгожданное и радостное событие для всего ИВТ. Наверное, это был самый трудный путь реорганизации в федеральный исследовательский центр, но наш коллектив достойно его прошел. Мы благодарны Минобрнауки России и лично Валерию Николаевичу [Фалькову] за объективную оценку деятельности ИВТ и присвоение ему статуса, к которому мы так долго шли — с 2014 года. Это, безусловно, придаст нам и нашим партнерам дополнительной уверенности, сподвигнет коллектив к новым научным свершениям», — отреагировал на известие научный руководитель и основатель ИВТ СО РАН академик Юрий Иванович Шокин.

В последние годы ИВТ взрывным образом расширяет области своих компетенций и их приложений. Наряду с традиционными задачами математического моделирования по созданию технологии оптимизационного моделирования турбин гидроэлектростанций и цунамирайонирования побережий и акваторий, в ИВТ разрабатываются методы и средства управления сбором, хранением и анализом больших объемов научных данных, методы анализа изображений, комбинирующие новейшие нейросетевые технологии с классическими и ансамблевыми подходами и применяемые, в частности, для анализа термографических и рентгеновских снимков при медицинской диагностике. Так, применительно к проблемам, связанным с коронавирусной инфекцией, ученые исследовательского центра предложили совместить в одной программной системе термографический и рентгенографический источники данных (мультимодальный подход) с автоматическим картированием органов и систем на основе контуров рентгеновского снимка, учитывая при этом индекс массы тела и процент жировых отложений для коррекции параметров термографической диагностики.

Совместно с Институтом автоматики и электрометрии СО РАН и Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН учеными центра разрабатывается лазер для биомедицинской диагностики. Прорывными стали работы по созданию программной системы «Виртуальный пациент», информационных и автоматизированных систем экологического мониторинга, отечественной SCADA (система диспетчерского управления и сбора данных) для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Отдельного упоминания заслуживает алгоритм перевода дореволюционных текстов на современный язык, созданный специалистами исследовательского центра.

ФИЦ ИВТ долгое время сотрудничает с Научно-исследовательским центром «Планета», входящим в структуру Росгидромета. Технологии обработки данных с орбиты совершенствуются в исследовательском центре год за годом, создано уникальное программное обеспечение, совместимое с зарубежными аналогами, поэтому данные в аналитическую систему загружаются и с российских, и с иностранных спутников.

«Уникальность разработки ФИЦ ИВТ заключается в специфичных алгоритмах обращения с данными, которые позволяют избежать этапа их пересчета на регулярную сетку, что ускоряет обработку поступающей информации и минимизирует объемы хранимых данных. Преимуществом российской системы является то, что сведения поступают и обрабатываются оперативно, опережая получение аналогичных данных NASA на несколько часов, что может быть критически важным при мониторинге чрезвычайных ситуаций, например, лесных пожаров» — прокомментировал первый заместитель директора ФИЦ ИВТ кандидат физико-математических наук Андрей Васильевич Юрченко.

Другой важный стратегический партнер ИВТ — АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» (Красноярский край), совместно с которым проводятся цифровые исследования в области прочности и надежности, осуществляется разработка современных композитных конструкций для спутниковых космических систем.

Кроме этого, ФИЦ ИВТ обладает мультидисциплинарной многопользовательской научной инфраструктурой: центром научных IT-сервисов, инжиниринговым центром технологий автоматизации, инженерно-испытательным центром, производственно-технологическим центром. ИВТ создана и поддерживается уникальная, крупнейшая в своем роде академическая корпоративная компьютерная сеть Новосибирского научного центра. Также ИВТ выпускается научный журнал «Вычислительные технологии», индексируемый в Scopus, AMS MathSciNet, Ulrich's Periodicals Directory, Russian Scientific Citation Index at Web of Science, CrossRef, РИНЦ.

ИВТ — соинициатор проекта создания в Новосибирске суперкомпьютерного центра высокопроизводительного анализа научных данных мирового уровня СНЦ ВВОД, входящего в программу перспективного развития «Академгородок 2.0».

«Нельзя не порадоваться за коллег из Института вычислительных технологий. Я сам выходец из этого института и продолжаю с ним тесное сотрудничество. Инициируя разработку проекта СНЦ ВВОД, мы опирались именно на этот богатый опыт успешного взаимодействия, в том числе по развитию информационно-вычислительной инфраструктуры для науки и высшего образования. Получение ИВТ статуса федерального исследовательского центра добавляет уверенности в том, что наш амбициозный проект будет успешно реализован» — сказал ректор Новосибирского государственного университета, руководитель координационного совета проекта СНЦ ВВОД академик Михаил Петрович Федорук.

Пресс-служба ИВТ СО РАН