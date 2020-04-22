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Модернизация

На ремонт электросетей Тахтамукайского района Адыгеи направлено 20 млн рублей

На ремонт электросетей Тахтамукайского района Адыгеи направлено 20 млн рублей

22 апреля 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Компания «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») направила более 20 млн рублей на ремонт энергообъектов в Тахтамукайском районе Республики Адыгея. Энергетики планируют отремонтировать четыре высоковольтные линии электропередачи, оборудование трех крупных питающих центров и объекты распредсети, которые снабжают электроэнергией десятки тысяч потребителей, а также объекты социальной сферы, инфраструктуры и сельского хозяйства района.

Проведение ремонтных работ необходимо для качественной подготовки энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020/2021 гг. и повышения надежности электроснабжения потребителей Тахтамукайского района.

В период самоизоляции специалисты выполняют технические мероприятия на тех объектах энергетики, которые не требуют введения ограничений энергоснабжения при производстве работ.

Планом ремонтной программы на 2020 год в Тахтамукайском районе предусмотрен капитальный ремонт четырех ключевых линий электропередачи: «Афипская – Октябрьская 2 цепь», «Октябрьская – Керамзитовый завод», а также ремонт основного и вспомогательного оборудования крупных питающих центров: «Термнефть», «Октябрьская» и «Керамзитовый завод».

В сетях низкого напряжения энергетики проведут капремонт 21 воздушной линии 0,4-10 кВ и свыше 30 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От данных распределительных электросетей запитаны дома более 20 тысяч жителей населенных пунктов района.

Кроме того, энергетики расчистят от поросли более полутора гектаров охранной зоны ЛЭП. Падение деревьев на провода во время непогоды может вызвать технологические нарушения в работе электросетевого оборудования. Специалисты используют механический и ручной методы расчистки, которые являются наиболее эффективными и экологически безопасными.

Напомним, в связи с временным переходом пунктов и центров обслуживания потребителей на онлайн-формат обслуживания все заявки на технологическое присоединение и оказание дополнительных услуг можно подать через «Личный кабинет» на официальном сайте компании http://kubanenergo.ru и на портале «Портал.тп.рф» www.Портал-тп.рф  или по почте.

По вопросам, связанным с электроснабжением, основными и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в режиме 24/7 по телефону 8-800-100-15-52 (звонки по России – бесплатные), либо через портал ПАО «Россети» «Светлая страна.рф».

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