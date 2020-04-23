Новая волна фальсификата -
23 апреля 2020, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Вчера на Московский регион обрушилась непогода. Сильный ветер с порывами до 23 м/с срывал крыши с домов, валил деревья. Несмотря на трудные погодные условия, энергетики компании «Россети Московский регион» выполнили задачу, поставленную перед ними генеральным директором группы компаний «Россети» Павлом Ливинским, и не допустили массовых технологических нарушений, связанных с перерывами в электроснабжении потребителей.
Благодаря грамотным техническим решениям, в Москве не было зафиксировано ни одного случая, приведшего к перерывам в электроснабжении потребителей. Технологические нарушения, возникающие из-за падения деревья на провода, на территории Подмосковья, ликвидировались в кратчайшие сроки. Максимальное время нарушения электроснабжения потребителей в Московской области составило 1 час 57 минут, а минимальное - 2 минуты! Таким образом, среднее время восстановления электроснабжения потребителей в неблагоприятных погодных условиях составило 1 час 22 минуты.
Высокое качество работы, связанное с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей даже в условиях серьезной непогоды, во многом обусловлено успешным внедрением в компании цифровых технологий. В частности, реализации проекта «Цифровой электромонтер» и созданию электронного оперативного журнала.
«Внедренный в промышленную эксплуатацию проект «Цифровой электромонтер» позволил автоматизировать основные бизнес-процессы: от момента поступления заявки и оформления разрешающих документов на выполнение работ, например, нарядов-допусков, до занесения факта выполнения работ и фиксирования состояния энергооборудования. Это нам дало серьёзную экономию по времени проведения аварийно-восстановительных работ, до 15%. Перевод системы оперативно-технологического управления на электронный оперативный журнал, который интегрирован в систему приема звонков, поступающих на «Светлую линию», исключил необходимость общения по телефону диспетчера и оператора колл-центра и обеспечил на всех уровнях управления объективную и достоверную картину о состоянии электросетевого комплекса. В результате повысилась оперативность реагирования на аварийные ситуации, сократилось время аварийного отключения потребителей», - прокомментировал первый заместитель генерального директора-главный инженер компании «Россети Московский регион» Дмитрий Гвоздев.
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