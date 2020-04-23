Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи: в кабинете заместителя премьер –министра - министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова состоялось подключение штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Татарстан к работе федерального онлайн совещания «О функционировании электроэнергетики в условиях пандемии COVID-19, итогах прохождения субъектами электроэнергетики отопительного сезона 2019-2020 годов и задачах по подготовке к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов».

«Электроэнергетическая отрасль в сложившихся из-за коронавируса условиях продолжает обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей - населения, промышленности, социально-значимых объектов, особенно объектов здравоохранения», - констатировал министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, подчеркнув, что в сегодняшних условиях важность и значимость этой задачи только увеличивается.

Министр рассказал, что в течение последних нескольких недель энергокомпании оперативно решают вопросы и реализуют проекты по технологическому присоединению и надежной поставке электроэнергии социально-значимым объектам.

В его выступлении была озвучена информация по итогам прохождения осенне-зимнего периода - Александр Новак сообщил, что текущий ОЗП пройден с положительной динамикой ряда показателей. Говоря о влиянии мер по нераспространению коронавируса на работу электроэнергетики, министр сообщил, что введение режима самоизоляции привело к снижению энергопотребления, а компании отрасли в связи с введенными ограничениями были вынуждены приостановить часть запланированных работ.

«Несмотря на возникновение ряда непредвиденных обстоятельств, связанных с пандемией, рассчитываю, что компании приложат максимум усилий к выполнению намеченных планов по ремонту оборудования и инвестиционной деятельности в полном объеме», – отметил руководитель Минэнерго РФ.

О том, как эти вопросы решаются на территории Республики Татарстан проинформировал в своем докладе генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев.

Отметив, что отопительный сезон 2019-2020 года компания прошла в целом успешно, Ильшат Фардиев рассказал о планах по подготовке к прохождению будущего отопительного сезона:

«Объем ремонтной программы 2020 года составляет 1 млрд. 153 млн. рублей. Запланирован ремонт 176 силовых трансформаторов и 3 840 км линий электропередачи. Работы ведутся в соответствии с план-графиком».

Акцентируя внимание на основном вопросе повестки дня, Ильшат Фардиев проинформировал, что

«На сегодняшний день ОАО «Сетевая компания» работает в штатном режиме, в полном объеме выполняет принятые на себя обязательства как по надежному и безопасному электроснабжению потребителей Республики Татарстан, так и в части исполнения обязательств по технологическому присоединению».

Его выступление было подкреплено рядом фактов и цифр, в частности, он сообщил, что оперативный персонал и персонал, выполняющий функции технического обслуживания и ремонта, продолжает свою трудовую деятельность в обычном режиме, а для 54% сотрудников организована работа в дистанционном формате.

Особое внимание уделяется обеспечению надежного электроснабжения больниц, аптек и объектов, реализующих продукты питания. Приняты меры и по защите персонала компании согласно рекомендаций Роспотребнадзора РФ, подчеркнул Ильшат Фардиев, уделив внимание в своем докладе комплексу мероприятий, реализуемых в этом направлении. В выступлении была подробно освещена и тема поддержки находящейся в группе повышенного риска категории населения – ветеранов компании, создания в компании волонтерских бригад из числа молодых сотрудников, проведения ежедневного мониторинга состояния здоровья ветеранов и необходимой помощи по их обращениям.

В ходе совещания с информацией по аналогичным вопросам также выступили руководители ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ООО «Газпром энергохолдинг», АО «СУЭК», АО «ЕвроСибЭнерго», АО «РЭС», АО «БЭСК».

Итоги мероприятия подвел министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, который рекомендовал руководителям энергокомпаний продолжать соблюдение всех мер безопасности для персонала и поблагодарил за материальную поддержку регионов, в том числе в части обеспечения волонтерского движения.