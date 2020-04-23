22 апреля 2020 года глава «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский и губернатор Кировской области Игорь Васильев обсудили вопросы энергобезопасности региона. Рабочее совещание состоялось в режиме видеоконференции.

Игорь Маковский доложил главе региона, что Кировский филиал «Россети Центр и Приволжье» на 100% выполняет все указания регионального штаба по предупреждению коронавирусной инфекции. Работа с клиентами переведена в заочный режим. Вопросы, связанные с электроснабжением, потребители решают в удаленном формате при помощи онлайн-сервисов. Пристальное внимание уделяется вопросам сохранения здоровья персонала, который находится на дежурстве и задействован в обеспечении бесперебойной работы энергокомплекса.

«И плановая, и оперативная работа выполняются с применением особых регламентов, которые диктует время. Но, несмотря на это, все обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей выполняются полностью и в срок. Особое внимание уделяется надёжности энергоснабжения важных социальных и инфраструктурных объектов. Компания своевременно реализует мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. Мы мобилизованы и готовы к любым задачам», - рассказал Игорь Маковский.

Напомним, задача по обеспечению такого четкого и постоянного взаимодействия между энергокомпаниями и субъектами федерации была поставлена главой группы «Россети» Павлом Ливинским.

Глава региона Игорь Васильев поблагодарил руководство «Россети Центр и Приволжье» за принимаемые меры по обеспечению надежного энергоснабжения региона и безопасности работы предприятия.

«Мы все прекрасно понимаем, что электроснабжение – важная система жизнеобеспечения, которая должна работать в любых условиях. Без слаженной работы энергетиков не смогут работать ни больницы, ни промышленные предприятия. Россети - пример для других предприятий, как необходимо организовывать безопасную и бесперебойную работу», — подчеркнул Игорь Васильев.

Губернатор также отметил, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, необходимо думать о развитии электроэнергетики в Кировской области. Речь идет о реализации ряда долгосрочных инвестиционных проектов, в том числе, пилотных.

«Вне зависимости от сложности внешних условий, мы не отказываемся от взятых на себя обязательств», - заверил губернатора Игорь Маковский.