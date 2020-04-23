Главный врач астраханской Городской клинической больницы №3 им. С. Кирова Байрам-Ажи Юлушев поблагодарил от имени всего коллектива специалистов астраханского филиала «Россети Юг» за оперативную организацию надежного и бесперебойного электроснабжения медучреждения.

Сегодня городская клиническая больница №3 ежедневно в круглосуточном режиме оказывает экстренную специализированную медицинскую помощь жителям Астрахани в стационарных отделениях различного профиля и неотложную медицинскую помощь амбулаторно в условиях приемного отделения. В особых эпидемиологических условиях именно сюда теперь направляют большую часть пациентов с заболеваниями, не связанными с коронавирусной инфекцией. Принимаются пациенты по таким профилям, как абдоминальная хирургия, урология, гинекология, нейрохирургия, травматология-ортопедия, офтальмология, оторонгиология, челюстно-лицевая хирургия, неврология, кардиология, хроническая почечная недостаточность с программным диализом, эндокринология и токсиология.

Энергетики установили на территории больницы резервный источник электроснабжения мощностью 400 кВт и подключили его к двум трансформаторным подстанциям, обеспечивающим электроснабжение всего медицинского учреждения, чтобы предотвратить любые нештатные ситуации. Специалисты компании также организовали круглосуточное дежурство на энергообъекте на период действия режима повышенной готовности, поскольку задача обеспечения электроэнергией медицинских учреждений для компании «Россети Юг» в текущих условиях является одной из приоритетных.