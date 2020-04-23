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Цифровая революция

На Калининской АЭС запущен новый комплекс радиационного мониторинга

На Калининской АЭС запущен новый комплекс радиационного мониторинга

23 апреля 2020, 17:50
Рубрика: Цифровая революция
Метки: КАЛИНИНСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ
Отрасль: Атомная промышленность 

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Калининская АЭС, Росэнергоатом

На энергоблоках первой и второй очереди Калининской АЭС введен в эксплуатацию программно-технический комплекс картографирования радиационной обстановки.

Внедренная информационная система – это полностью отечественная разработка, позволяющая проводить анализ, хранение и архивацию параметров радиационной обстановки в любой точке зоны контролируемого доступа (ЗКД) и промплощадки атомной станции. Эти данные необходимы как во время эксплуатации энергоблоков, так и на стадии вывода из эксплуатации.

По словам заместителя главного инженера Калининской АЭС по радиационной защите Юрия Мамонтова, новый комплекс радиационного мониторинга является дальнейшим продолжением работ по оптимизации дозовых нагрузок персонала предприятия. Работа системы построена так, что информация о состоянии радиационной обстановки во всех помещениях ЗКД путём оперативных измерений и через информационные мониторы становится доступной для всех работников зоны контролируемого доступа. Удобный в использовании интерфейс позволяет быстро получить самую необходимую информацию.

«Сотрудники, находящиеся в зоне контролируемого доступа знают, как важно при выполнении задания знать радиационную обстановку в месте проведения работ. Это помогает определиться со средствами индивидуальной защиты, организацией  и временем выполнения необходимых операций и в итоге позволяет уменьшить дозовые нагрузки», - отметил Ю.Мамонтов.

Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

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