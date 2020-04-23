Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проект разработки Гуково-Зверевского угленосного района Восточного Донбасса в Ростовской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Гуково-Зверевский угленосный район Восточного Донбасса – один из традиционных центров добычи высококачественных антрацитов на юге России. Отработку запасов месторождения ведет АО Шахтоуправление «Обуховская».

Проектной документацией, получившей с учетом внесенных корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено размещение производственных зданий и сооружений, необходимых для отработки запасов угля по пласту k2 шахты «Обуховская» в Красносулинском районе Ростовской области. Проектируемые объекты предназначены для добычи каменного угля подземным способом в объеме 3 млн тонн в год.

Так, на центральной промышленной площадке шахты «Обуховская» будет построено надшахтное здание вспомогательного ствола № 2, а также вентиляционный канал, здание подъемной машины и иные сооружения для обеспечения подземной угледобычи. Также в ходе реализации проекта к проектируемым объектам проложат подъезды с покрытием из щебня.

Проектировщик – ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий».

Фото: wikimapia.org