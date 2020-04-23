На железнодорожной станции Апатиты продлят пути парка приема

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на увеличение унифицированной полезной длины путей приема грузовой станции до 1050 м. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Участок работ расположен в Кольском районе Мурманской области, на магистральной линии Мурманск – Волховстрой. Грузовая станция Апатиты - одна из шести железнодорожных станций в черте города - была открыта в 1950-х годах для доставки, погрузки/разгрузки апатита, угля и стройматериалов при постройке Апатитской ТЭЦ и АНОФ-2.

Удлинение приемо-отправочных путей на станции Апатиты проводится в рамках развития пропускной способности участка Волховстрой-Мурманск с учетом перспективных объемов перевозок грузов железнодорожным транспортом в сообщении с портом Мурманск. Работы на станции Апатиты пройдут в два этапа.

Проектом первого, рассмотренным экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, планируется увеличить полезную длину одного главного и четырех приемо-отправочных путей в парке приема станции, на которых осуществляют прием, отправление и маневровые передвижения грузовых и пассажирских поездов. В настоящее время их длина составляет 835-897 м.

Также здесь будут построены пункты обогрева монтеров пути и работников вагонного хозяйства, очистные сооружения и канализационные насосные станции, водопропускные трубы. Стрелочные переводы в парке приема оборудуют устройствами автоматической пневмоочистки.

Комплекс сопутствующих работ предполагает реализацию развития станции Апатиты без ущерба для экологии и создание безопасных и комфортных условий труда для работников парка приема станции и Октябрьской железной дороги в целом.

Застройщик и источник финансирования - ОАО «РЖД». Проект этапа подготовлен Акционерным обществом по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс». На втором этапе удлинения путей, который будет реализован в рамках отдельной проектной документации, будут продлены пути приемо-отправочного парка станции Апатиты.

Фото: Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»