23 апреля в Мурманске и Владивостоке состоялось дистанционное подписание контракта на строительство атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 между ФГУП «Атомфлот» и ООО «СКК «Звезда». Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и генеральный директор ООО «СКК «Звезда» Сергей Целуйко.

Государственным заказчиком в отношении строительства ледокола является Госкорпорация «Росатом», застройщиком - ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» - единственный исполнитель данного контракта. Строительство атомного ледокола проекта 10510 будет реализовано дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» на основании распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2019 года №538-р «Об определении ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» единственным исполнителем по строительству а/л «Лидер». Согласно условиям контракта ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

«Сегодня сделан важный шаг в истории атомного ледокольного флота, - прокомментировал подписание соглашения генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, которые разработаны специалистами Росатома. Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров. Ввод в эксплуатацию данного атомного ледокола позволит Росатомфлоту гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов».

Для справки:

Атомный ледокол «Лидер» построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». На судне будет установлена ядерная энергетическая установка РИТМ-400. Она разработана предприятием Госкорпорации «Росатом» — АО «ОКБМ Африкантов».

Основные характеристики атомного ледокола проекта 10510:

мощность - 120 МВт (на валах);

скорость хода - 22 узла (по чистой воде);

длина - 209 метров;

ширина - 47,7 метра;

ледопроходимость (максимальная) - 4 метра;

водоизмещение: при осадке по КВЛ — около 69 700 тонн.

Состав основного оборудования энергетической установки:

ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400;

паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый;

система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

Эксплуатацию единственного в мире атомного ледокольного флота осуществляет Росатомфлот (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»