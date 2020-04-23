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Контракты

Росатомфлот и Судостроительный комплекс "Звезда" подписали контракт на строительство атомного ледокола "Лидер"

Росатомфлот и Судостроительный комплекс Звезда подписали контракт на строительство атомного ледокола Лидер

23 апреля 2020, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ, АТОМФЛОТ, СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение 

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23 апреля в Мурманске и Владивостоке состоялось дистанционное подписание контракта на строительство атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 между ФГУП «Атомфлот» и ООО «СКК «Звезда». Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и генеральный директор ООО «СКК «Звезда» Сергей Целуйко.

Государственным заказчиком в отношении строительства ледокола является Госкорпорация «Росатом», застройщиком - ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» - единственный исполнитель данного контракта. Строительство атомного ледокола проекта 10510 будет реализовано дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» на основании распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2019 года №538-р «Об определении ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» единственным исполнителем по строительству а/л «Лидер». Согласно условиям контракта ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

«Сегодня сделан важный шаг в истории атомного ледокольного флота, - прокомментировал подписание соглашения генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, которые разработаны специалистами Росатома. Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров. Ввод в эксплуатацию данного атомного ледокола позволит Росатомфлоту гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов».

 

Для справки:

Атомный ледокол «Лидер» построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». На судне будет установлена ядерная энергетическая установка РИТМ-400. Она разработана предприятием Госкорпорации «Росатом» — АО «ОКБМ Африкантов».

Основные характеристики атомного ледокола проекта 10510:

  • мощность - 120 МВт (на валах);
  • скорость хода - 22 узла (по чистой воде);
  • длина - 209 метров;
  • ширина - 47,7 метра;
  • ледопроходимость (максимальная) - 4 метра;
  • водоизмещение: при осадке по КВЛ — около 69 700 тонн.

Состав основного оборудования энергетической установки:

  • ядерная энергетическая установка с двумя реакторами типа РИТМ-400;
  • паротурбинная установка с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый;
  • система электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.

Эксплуатацию единственного в мире атомного ледокольного флота осуществляет Росатомфлот (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».

 

Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»

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