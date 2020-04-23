Новая волна фальсификата -
23 апреля 2020, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАТОМ, АТОМФЛОТ, СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение
23 апреля в Мурманске и Владивостоке состоялось дистанционное подписание контракта на строительство атомного ледокола «Лидер» проекта 10510 между ФГУП «Атомфлот» и ООО «СКК «Звезда». Подписи под документом поставили генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка и генеральный директор ООО «СКК «Звезда» Сергей Целуйко.
Государственным заказчиком в отношении строительства ледокола является Госкорпорация «Росатом», застройщиком - ФГУП «Атомфлот», ССК «Звезда» - единственный исполнитель данного контракта. Строительство атомного ледокола проекта 10510 будет реализовано дальневосточным судостроительным комплексом «Звезда» на основании распоряжения Правительства РФ от 27 марта 2019 года №538-р «Об определении ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» единственным исполнителем по строительству а/л «Лидер». Согласно условиям контракта ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.
«Сегодня сделан важный шаг в истории атомного ледокольного флота, - прокомментировал подписание соглашения генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – «Лидер» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, которые разработаны специалистами Росатома. Суммарная мощность ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров. Ввод в эксплуатацию данного атомного ледокола позволит Росатомфлоту гарантировать безопасные и регулярные проводки в восточном районе Арктики, обеспечит круглогодичную навигацию в акватории Северного морского пути, откроет новые возможности коммерческих высокоширотных маршрутов».
Для справки:
Атомный ледокол «Лидер» построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». На судне будет установлена ядерная энергетическая установка РИТМ-400. Она разработана предприятием Госкорпорации «Росатом» — АО «ОКБМ Африкантов».
Основные характеристики атомного ледокола проекта 10510:
Состав основного оборудования энергетической установки:
Эксплуатацию единственного в мире атомного ледокольного флота осуществляет Росатомфлот (предприятие Госкорпорации «Росатом»).
Судостроительный комплекс «Звезда» создается в городе Большой Камень Приморского края Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть».
Источник: Отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот»
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