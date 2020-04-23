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Модернизация

"Россети Ленэнерго" оптимизируют процесс технологического присоединения за счет применения цифровых сервисов

Россети Ленэнерго оптимизируют процесс технологического присоединения за счет применения цифровых сервисов

23 апреля 2020, 16:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 2 мин
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«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго») продолжают обеспечивать быстрое и качественное технологическое присоединение потребителей, несмотря на эпидемиологическую обстановку.

Построение схемы присоединения заявителя ведется с применением корпоративной геоинформационной системы (КГИС). В ней представлены различные категории данных: объекты электросетевого хозяйства, сведения об инженерных коммуникациях, транспортные участки, лесопарковые зоны и т.д. Используя указанные сведения, КГИС позволяет прокладывать оптимальный маршрут прохождения трассы ЛЭП до энергопринимающих устройств потребителя. После формирования схемного решения происходит автоматическое формирование технических условий и договора технологического присоединения.

«При любых обстоятельствах мы обязаны обеспечить потребителям доступ к энергоресурсам и выполнить свои обязательства по подключению к сетям. Применение интеллектуальных алгоритмов сегодня выходит на первый план. Они позволяют значительно упростить процедуру технологического присоединения, минимизировать риски, сократить лишние контакты и этапы работ», – отмечает и.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» Павел Дьяков.

Потребители «Россети Ленэнерго» уже высоко оценили применение цифровых сервисов. В частности, благодарность электросетевой компании за высокую скорость и качество работ по проектированию и строительству объектов выразило СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

Напомним, c 30 марта 2020 года компания ПАО Ленэнерго оказывает полный спектр услуг в части технологического присоединения дистанционно, с соблюдением всех сроков. Возможности интернет-ресурсов – «Личного кабинета» и мобильного приложения – позволяют подключиться к сетям компании не выходя из дома.

Группа компаний «Россети» перевела клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и сайты сетевых компаний.

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Компания: ПАО "Ленэнерго"

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Обсуждают на форуме (1)

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