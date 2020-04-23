Собственники 648,3 МВт «пиковых» мощностей (peak capacity)*, работающих на природном газе и мазуте и размещенных в окрестностях г. Нью-Йорка, приняли решение о выводе их из эксплуатации в связи с ужесточением требований законодательства штата по снижению загрязняющих выбросов в атмосферу.

Кроме того, была проведена проверка расположенных в штате Нью-Йорк объектов генерации суммарной мощностью 5 482 МВт, чтобы оценить возможность выполнения ими установленных в штате экологических требований. Проверка показала, что электростанции суммарной мощностью чуть более 1 600 МВт уже переоборудованы для выполнения указанных требований, около 1 300 МВт генерирующих мощностей должны быть оснащены специальным оборудованием для контроля уровня загрязнения, а 86 МВт будут использоваться только в целях «пуска с нуля» (black start) в случае системных аварий. Остальные генерирующие объекты либо работают без вредных выбросов, либо могут претендовать на неприменимость к ним требований экологического законодательства.

Результаты проверки представлены на согласование в Департамент штата по охране окружающей среды (NY State Department of Environmental Conservation). Данные проверки по Нью-Йорку как крупнейшему городу в штате являются ключевыми для независимого системного оператора NYISO при проведении оценки надежности (Reliability Needs Assessment), в том числе и при принятии решения о сохранении в работе запланированных к закрытию электростанций, если это необходимо для поддержания надежности.

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* Peak capacity – ресурсы, преимущественно объекты генерации, которые задействуются только в периоды прохождения годового и сезонных максимумов нагрузок.