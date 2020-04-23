Строительством инфекционного корпуса на 100 коек в Сызранской городской больнице №2 займется ООО «Белстрой». Между обществом и Государственным казенным учреждением Самарской области «Управление капитального строительства» заключен государственный контракт. Средства на строительство в сумме 563,3 млн рублей, на которую и был заключен государственный контракт, выделены из бюджета Самарской области. Согласно документам проведенной в конце марта текущего года закупки, все работы должны быть выполнены до 20.12.2021 года. Работы по строительству подрядчик будет осуществлять поэтапно согласно разработанному графику выполнения строительно-монтажных работ.



Подрядчику необходимо будет выполнить следующие виды работ: подготовительные работы, шпунтовое ограждение котлована, земляные работы, железобетонные конструкции, стены и перегородки, кровля, фасад, проемы, отделочные работы, полы, отопление, вентиляция, кондиционирование, ИТП, система противодымной защиты, система холодоснабжения установок К1 и К2, автоматика дымоудаления, водопровод и канализация, внутренние сети электроснабжения, охранное видеонаблюдение и сигнализация, сети связи, лифты, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, КПП, наружное освещение, дизельный генератор, НВК, тепловые сети, благоустройство, ПНР.

Пятиэтажное здание клинического корпуса будет возведено отдельно от основного и иметь П-образную форму. В подвальном помещении будет оборудовано центральное стерилизационное отделение (ЦСО), дезинфекционное отделение, прачечная, блок помещений утилизации, служебные и бытовые помещения персонала.

Первый этаж будет отведен под реанимационное отделение на 6 коек, приемный покой, аптеку, два бокса на 2 койки каждый для размещения пациентов МГН, клинико-диагностическую лабораторию.

На втором этаже будут размещены: лечебное отделение на 30 коек (ангина, скарлатина, инфекционный мононуклеоз, пневмония), а также администрация лечебного заведения.

Весь третий этаж будет отведен под лечебное отделение на 30 коек (нейроинфекции), четвертый - под лечебное отделение на 30 коек (ветряная оспа, краснуха, ОРВИ, бронхит, коклюш). На пятом этаже разместят технические помещения и трассы инженерных коммуникаций.