В Воронежской области построят инфекционную больницу

Президент России Владимир Путин поручил построить в Воронежской области инфекционную больницу для больных коронавирусом. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе администрации области, уточняя, что соответствующее поручение президент дал во время онлайн-совещания с двумя главами регионов: Воронежской и Свердловской области.

По словам губернатора региона Александра Гусева, на 22 апреля в стационарах области находятся 262 человека, 30 пациентов выздоровели, семеро скончались. «Мы ввели режим всеобщей самоизоляции с 28 марта, как и все регионы России. На сегодня для лечения у нас развернуто для приема больных с COVID 1306 коек. Из них оборудовано подачей кислорода 804», - отметил он.

Как рассказал глава области, несмотря на это, региону требуется еще одно специализированное медучрждение.

«Хотелось бы спроектировать объект в текущем году, а строительство начать в 2021 году. Примерная его стоимость - 2,5 млрд рублей. В связи с этим возникает вопрос о возможности получения софинансирования из госбюджета», - пояснил Александр Гусев.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, пояснил, что на возведение объекта на 250 коек потребуется два месяца. Региональные власти готовы софинансировать строительство такого сооружения на 20%.