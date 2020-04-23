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Законотворчество (постановления)

Энергетики одобрили новую структуру регулирования и контроля за СРО в области энергетического обследования

Рабочая группа «Энергетика» по реализации механизма «регуляторной гильотины» одобрила новую структуру регулирования и контроля (надзора) за деятельностью СРО в области энергетического обследования.

К главным изменениям для СРО, предусмотренным новой структурой, относятся снижение количества необходимых участников СРО с 25 до 20 субъектов предпринимательской деятельности и снижение суммы необходимого компенсационного фонда СРО с 2 до 1,6 млн. руб.

В остальном, новая структура регулирования сохраняет все базовые принципы действующего законодательства в области регулирования и надзора за деятельностью СРО в данной области.

На ее основе Минэкономразвития в настоящий момент осуществляет подготовку соответствующего законопроекта для реализации запланированных улучшений.

Минэкономразвития России разработало новую структуру нормативного регулирования в сфере регулирования и контроля за деятельностью СРО в области энергетического обследования в рамках «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины».

Новая структура одобрена по результатам обсуждения с экспертным и бизнес-сообществом, согласована Аналитическим центром при Правительстве РФ и Минюстом России.

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