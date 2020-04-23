В Калуге на стилизованной под ракету опоре ЛЭП, которая установлена на главном въезде в город у дамбы Яченского водохранилища, в преддверие майских праздников появилась новая иллюминация. Такой подарок землякам сделали «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В темное время суток энергообъект становится светящимся благодаря светодиодам. Всего их установлено более трех тысяч. К празднику подсветку стилизовали в виде российского триколора и георгиевской ленты – символа памяти и воинской славы.

Глава «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подчеркнул, что эта акция – дань памяти, внимания и уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за мир и свободу своих детей и внуков: «Вся страна боролась за победу – и на фронте, и в тылу. В тяжелые годы войны отрасль внесла свой вклад в промышленное и военное могущество страны, обеспечивая электроэнергией предприятия, производившие военную технику, боеприпасы, поэтому имена энергетиков навсегда вписаны в историю Великой Победы».

Реализуя инновационные проекты и планы по модернизации электросетевого комплекса страны, современное поколение энергетиков продолжает и укрепляет традиции, заложенные предшественниками.

В рамках концепции цифровой трансформации в городах присутствия компании «Россети» устанавливаются стилизованные электросетевые объекты, символизирующие историю и региональную идентичность территорий. Видовые эстетические опоры ЛЭП в 2019 году появились в нескольких регионах страны. Первый проект был реализован в Белгороде, где установлена 26-метровая опора в виде герба города. В Калуге опора выполнена в виде ракеты. Это подарок компании Россети к 650-летию областного центра, который будет отмечаться в 2021-ом году. Аналогичные проекты стилизованных электросетевых объектов реализованы в Воронеже и Владимире.