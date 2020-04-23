Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» досрочно завершили ремонт более 70 км линий электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ в Тбилисском районе Краснодарского края, повысив тем самым надежность энергоснабжения свыше 40 тысяч жителей.

Программа капитального ремонта распредсети в Тбилисском районе реализуется ускоренными темпами без снижения качества выполненных работ. С начала года бригады Усть-Лабинских электросетей заменили более 120 опор и железобетонных приставок, а также отслужившие свой срок эксплуатации элементы подвесной арматуры и порядка 590 изоляторов. Выполнен капитальный ремонт воздушных линий классом напряжения 10-0,4 кВ общей протяженностью 73 км, а также капитальный ремонт 34 трансформаторных подстанций.

– В этом году мы обеспечили мощный старт и форсированные темпы ремонтной компании, реализовав в первые месяцы 2020 года уже 40% мероприятий ремонта электросетевого оборудования Тбилисского района. В настоящий момент Усть-Лабинский филиал проводит второй этап ремонтов высоковольтного оборудования, без отключения потребителей, − отметил главный инженер Усть-Лабинских электрических сетей Василий Малик.

Специалисты филиала выполнили замену 378 вводов в домовладения сельских жителей с применением самонесущего изолированного провода. Этот вид провода высокотехнологичен, не подвержен ультрафиолетовому и атмосферному воздействию, исключает вероятность хищения электроэнергии.

Большое внимание энергетики уделили и расчистке трасс высоковольтных линий от древесно-кустарниковой растительности, всего было расчищено 15,3 га. Это одно из приоритетных направлений ремонтной программы, так как возможное падение деревьев на провода во время непогоды может вызвать технологические нарушения в работе электросетевого оборудования.