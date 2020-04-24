Сегодня, 24 апреля 2020 года, генеральный директор компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Псковской области Михаил Ведерников в формате видеосвязи обсудили работу электросетевого комплекса региона в условиях противодействия распространению вирусных заболеваний.



Артем Пидник рассказал, что энергетики держат на особом контроле электроснабжение медицинских учреждений и другой социальной инфраструктуры Псковской области. Надежную работу электросетевого комплекса региона обеспечивают 110 оперативных и ремонтных бригад общей численностью 509 человек, имеющие в распоряжении 149 единиц специальной техники.



При отключениях электроснабжения жилых домов и социальных объектов энергетики готовы оперативно задействовать 52 мобильных генератора мощностью 2,7 МВт.



Артем Пидник подчеркнул, что сетевая компания готова обеспечить необходимые мощности для новых медицинских объектов, в том числе в рамках модернизации учреждений инфекционного профиля, которая планируется в южных районах региона. Здесь после капитального ремонта могут быть развернуты детское и взрослое отделения.

«Помимо надежного и бесперебойного электроснабжения социальных объектов, наша задача – при необходимости максимально оперативно обеспечить электроснабжение для новых или перепрофилируемых медицинских учреждений. Мы готовы сделать это в кратчайшие сроки», – отметил Артем Пидник.

Глава «Россети Северо-Запад» также рассказал, что Псковский филиал компании успешно прошел осенне-зимний период 2019-2020 годов и в плановом порядке готовится к следующей зиме. В первом квартале 2020 года энергетики отремонтировали три км линий электропередачи 0,4-110 кВ, 162 трансформаторные подстанции, а также расчистили 817 гектаров просек ЛЭП. При этом компания обеспечивает производственную и санитарно-эпидемиологическую безопасность персонала. Сотрудники снабжены масками и антисептиками. Ежедневно проверяется температура тела персонала, открыта «горячая линия» для работников. Офисные сотрудники, нахождение которых на рабочих местах не требуется, переведены на дистанционный режим.



Михаил Ведерников отметил оперативную и слаженную работу энергетиков, а также конструктивное взаимодействие без лишней бюрократии.

«В нынешних сложных условиях особенно важен прямой контакт и плотное взаимодействие с инфраструктурными компаниями», – обратил внимание Михаил Ведерников.

Напомним, надежное электроснабжение регионов России и подготовка к зиме в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции находятся на особом контроле главы группы «Россети» Павла Ливинского. Он поручил дочерним структурам своевременно завершить реализацию ремонтной и критической части инвестиционной программ.