Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел выездную проверку мобилизованности сил и ресурсов филиала «Россети Центр Тверьэнерго» для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

Глава компании посетил Нелидовский и Ржевский районы электрических сетей филиала и произвел осмотр производственных зданий и сооружений РЭС с целью оценки их готовности к предстоящей ремонтной кампании 2020 г.

Особое внимание Игорь Маковский уделил состоянию зданий, техники и оборудования РЭС, проведению ремонтных работ на территории производственных объектов, их оснащенности и обеспечения баз РЭС цифровой связью.

Кроме того, в Нелидовском РЭС глава компании «Россети Центр» и «Россети центр и Приволжье» провел выездное совещание, ключевой темой которого стала оценка состояния и перспектив развития тверского филиала «Россети Центр», а также приоритетные задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу, направленные на повышение управляемости и эффективности функционирования электросетевого комплекса Тверской области.

«Тверской филиал «Россети Центр» является одним из крупнейших в периметре ответственности энергокомпании, что диктует свои сложности. Реализация всех запланированных программ по ремонту и обновлению электросетевой инфраструктуры осуществляется при содействии федерального руководства компании, это позволит добиться эффективного выполнения всех проектов и обеспечить соответствие самой высокой планке запросов потребителей», - отметил генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.