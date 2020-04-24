АО «Мособлэнерго» в 2020 году повысит надежность электроснабжения социально-значимых объектов и жилых домов Серпухова в рамках инвестиционной программы. Согласно ей работники Серпуховского производственного отделения планируют построить в историческом районе Заборье комплектную трансформаторную подстанцию и кабельные линии протяжённостью 700 м. Новые энгергообъекты будут обеспечивать электричеством частые дома потребителей, а также Высоцкий мужской монастырь.



По инвестиционной программе планируется и реконструкция распределительного пункта, расположенного в Серпухове на улице Советская, 72. Этот пункт питает электричеством центр города, котельные, многоквартирные дома и администрацию. В рамках реконструкции Серпуховское производственное отделение установит на энергообъекте новое экономичное оборудование, проведёт модернизацию и построит 2 кабельные линии общей протяженностью 550 м.



В текущем году АО «Мособлэнерго» планирует увеличить мощность деловых центров Серпухова. Для этого потребуется технологическое присоединение к новому энергообъекту. Строительство комплектной трансформаторной подстанции и линий электропередачи пройдет в рамках инвестиционной программы. Подстанция будет расположена на Московском шоссе, 65.



Также в 2020 году Серпуховское производственное отделение АО «Мособлэнерго» реализует программу капитального ремонта. В ее рамках планируется капремонт линий электропередачи. Работы проведутся в Серпухове на улицах Пролетарская, Коншиных, Бригадная и Фирсова. Производственное отделение отремонтирует воздушные линии общей протяжённостью 3,6 км для надежного электроснабжения жилых домов, котельной и сетей уличного освещения. Работы проведутся и в Протвино на улице Гагарина, там отремонтируют 700 м кабельных линий. Также капитальные ремонты в текущем году пройдут и на 6 трансформаторных подстанциях.