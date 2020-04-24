Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно откорректированные проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство вертикальных шахтных стволов для подземной добычи минеральных солей в южной части Соликамского участка Верхнекамского месторождения в Пермском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Солеваренные промыслы Прикамья на Западном Урале известны с древних времен, но глубокие залежи ценных солей калия и магния в пределах Верхнекамского месторождения были впервые разведаны и вскрыты бурением лишь в 1920-е годы. Сегодня разработкой месторождения и развитием инфраструктуры горнодобывающего комплекса занимается ПАО «Уралкалий».

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство двух вертикальных шахтных стволов глубиной 385 и 349,2 м, предназначенных для вскрытия и добычи подземным способом запасов калийной и каменной солей в южной части Соликамского участка Верхнекамского месторождения. Шахтные стволы строятся в рамках первого этапа обустройства Южного рудника.

Корректировка проектной документации выполнена в связи с изменением ряда конструктивных и объемно-планировочных решений по проходке шахтных стволов, принятых в ранее одобренном экспертами проекте первого этапа. В том числе изменения внесены в части конструкции и технологий крепления стволов в интервале залегания соляных пород.

Сложные геологические условия также предполагают применение специальных способов проходки стволов в обводненных породах на глубинах от 70 до 120 м.

Транспортное сообщение с промышленной площадкой Южного рудника будет осуществляться по подъездной автомобильной дороге от автодороги Кунгур-Соликамск. Дорога, которую проложат в рамках отдельного проекта, будет введена в эксплуатацию до завершения двух этапов обустройства Южного рудника.

Проектировщик – АО «ВНИИ Галургии».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проект строительства подземного комплекса Усть-Яйвинского рудника на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей.

Фото: ПАО «Уралкалий»