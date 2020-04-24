Согласно исследованию, проведенному финской компанией по производству энергетического оборудования Wärtsilä в целях оценки воздействие пандемии коронавируса на европейские электроэнергетические рынки и развитие энергосистем, спрос на электроэнергию в Европе упал на 10% из-за мер противодействия Covid-19, что стало самым значительным падением со времен Второй мировой войны.

В странах ЕС и Великобритании выработка энергии из угля в I квартале 2020 г. сократилась на 25,5% по сравнению с тем же периодом 2019 г.; доля ВИЭ в общей структуре потребления составила 43%, а объем выбросов углерода в энергетическом секторе с 10 марта по 10 апреля 2020 г. уменьшился почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 г. Воздействие коронавируса стало еще более очевидным в апреле 2020 г. Так в период с 10 марта по 10 апреля производство энергии на базе угля сократилось почти на треть по сравнению с тем же периодом 2019 г., составив 12% от общей выработки в странах ЕС и Великобритании; на ВИЭ-генерацию пришлось 46% общей выработки энергии, что на 8% выше аналогичного показателя 2019 г. При этом эксперты Wärtsilä отметили, что европейские энергосистемы успешно справляются с возросшей долей ВИЭ-генерации, несмотря на мнение скептиков о том, что такой рост может привести к коллапсу энергетическим систем.

В исследовании Wärtsilä отмечается, что пандемия Covid-19 значительно ускорила энергетический переход к безуглеродной энергетике в краткосрочной перспективе, тем самым предоставив уникальную возможность увидеть, как энергетические системы функционируют с гораздо более высокой долей ВИЭ-генерации.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology