COVID-19 COVID-19

Смотрите ежедневные прямые трансляции 22, 23, 24 апреля, С 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
За рубежом

Пандемия коронавируса ускорила процесс декарбонизации энергетики в ЕС и Великобритании

Пандемия коронавируса ускорила процесс декарбонизации энергетики в ЕС и Великобритании

24 апреля 2020, 16:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Power Technology, ЕВРОПА
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 2 мин
225

Согласно исследованию, проведенному финской компанией по производству энергетического оборудования Wärtsilä в целях оценки воздействие пандемии коронавируса на европейские электроэнергетические рынки и развитие энергосистем, спрос на электроэнергию в Европе упал на 10% из-за мер противодействия Covid-19, что стало самым значительным падением со времен Второй мировой войны.

В странах ЕС и Великобритании выработка энергии из угля в I квартале 2020 г. сократилась на 25,5% по сравнению с тем же периодом 2019 г.; доля ВИЭ в общей структуре потребления составила 43%, а объем выбросов углерода в энергетическом секторе с 10 марта по 10 апреля 2020 г. уменьшился почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 г. Воздействие коронавируса стало еще более очевидным в апреле 2020 г. Так в период с 10 марта по 10 апреля производство энергии на базе угля сократилось почти на треть по сравнению с тем же периодом 2019 г., составив 12% от общей выработки в странах ЕС и Великобритании; на ВИЭ-генерацию пришлось 46% общей выработки энергии, что на 8% выше аналогичного показателя 2019 г. При этом эксперты Wärtsilä отметили, что европейские энергосистемы успешно справляются с возросшей долей ВИЭ-генерации, несмотря на мнение скептиков о том, что такой рост может привести к коллапсу энергетическим систем.

В исследовании Wärtsilä отмечается, что пандемия Covid-19 значительно ускорила энергетический переход к безуглеродной энергетике в краткосрочной перспективе, тем самым предоставив уникальную возможность увидеть, как энергетические системы функционируют с гораздо более высокой долей ВИЭ-генерации.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Прибалтика приняла решение блокировать электроэнергию с БелАЭС
Трансграничное электрическое соединение Египет – Судан введено в эксплуатацию
ABB Power Grids поставит силовое оборудование для UHVDC соединений, строящихся в Китае
В Нью-Йорке выведут из эксплуатации около 650 МВт мощности пиковой генерации в связи с ужесточением экологического законодательства
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно